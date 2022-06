Le couvent des Soeurs de Saint-Anne détruit par un incendie à Saint-Cuthbert

À Saint-Cuthbert, un peu au nord de Berthierville, l’ancien couvent des Soeurs de Saint-Anne est la proie des flammes depuis quelques heures. Les services des incendies et une pelle mécanique s’emploient à écraser les flammes. Les chances de préserver ce qui reste de l’immeuble semblent s’envoler en fumée.

Ce bâtiment religieux de Lanaudière avait été cité, en septembre dernier, en vertu de la loi sur le patrimoine culturel afin d’en assurer sa conservation. La municipalité de Saint-Cuthbert avait reconnu le caractère exceptionnel de ce bâtiment de 1882. Un agrandissement subséquent datait de 1910. L’ensemble avait conservé ses caractéristiques originales : toit en tôle canadienne, vaste galerie surmontée d’un balcon, clocher surmonté d’une horloge, lucarnes circulaires.

Photo: Domaine public

Dessiné par l’architecte réputé Victor Bourgeau, l’édifice était de style Second Empire, comme cela était souvent le cas pour ce type de bâtiment. À Montréal, on doit à Bourgeau l’église Saint-Pierre-Apôtre et l’intérieur de la somptueuse basilique Notre-Dame. C’est aussi lui qui a réalisé la cathédrale de Trois-Rivières.

La communauté religieuse des Soeurs de Sainte-Anne qui, longtemps, occupa ce bâtiment à Saint-Cuthbert, avait pour mission l’éducation des filles et des garçons des campagnes qui étaient conduits jusqu’à elles au village.

D’autres détails suivront.