Le grand retour du spectacle de la Fête nationale à Montréal

Après deux ans de pandémie et de célébrations en ligne, le Grand spectacle de la Saint-Jean à Montréal est de retour sur la Place des Festivals. Familles et amis ont bravé le temps pluvieux jeudi soir et se sont réunis devant la scène, dans l’attente du coup d’envoi, animés d’une fébrilité tangible.

Ils étaient fébriles à l’idée d’une normalité finalement retrouvée. Fébriles aussi, et surtout, à l’idée de voir se succéder sur scène une trentaine d’artistes à partir de 21h qui célébreront le Québec sous la thématique J’aime ma langue, en hommage à la langue française. On pourra compter notamment sur les performances de Patrice Michaud, Alicia Moffet, Jay Scott, Sarahmée, Les Louanges, Fouki, Ariane Roy, Kathia Rock, Roxane Bruneau et Michel Pagliaro, avec Pierre-Yves Lord à l’animation de la soirée.

Pour plusieurs, ce rendez-vous annuel est autant une fête nationale que familiale.

C’est le cas d’Annie Latour, entourée de ses trois filles et de son conjoint, qui se réjouit d’être de retour cette année avec sa famille. « Ça fait du bien au moral de pouvoir voir du monde, voir des spectacles en vrai et de pouvoir chanter, danser et s’énerver. On a mis le paquet ! », dit-elle montrant du doigt les drapeaux du Québec desquels ses enfants et elle-même étaient décorées. À quelques pas, la cadette sautait d’excitation dans l’attente de l’arrivée sur scène de Roxane Bruno.

Ce spectacle donnera le coup d’envoi des festivités de la Saint-Jean-Baptiste qui se poursuivront demain dans l’ensemble du Québec.

Il sera rediffusé sur ICI Radio-Canada Télé et TVA, le 24 juin, à 20 h et en simultané sur les ondes des stations musicales de Cogeco Média : 96,9 CKOI, les 5 stations Rythme, CIME et Planète. Il sera disponible dès le 25 juin, sur ICI Tou.tv et sur TVA +.