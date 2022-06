Les flâneurs

Comme si on y était

Le Planétarium Rio Tinto Alcan nous entraîne Ailleurs en ce début d’été. Cette création de l’American Museum of Natural History de New York met à profit les données compilées par plusieurs agences spatiales pour offrir un voyage unique dans les recoins du système solaire, depuis notre bonne vieille Lune, pour laquelle on recrée l’atterrissage d’Apollo 11, jusqu’aux espaces lacustres de Titan, en passant par la volcanique Io, et des crochets vers Vénus et Mars. Des images d’une beauté et une précision bluffantes, et un montage qui donne un vertige tout aussi emballant.