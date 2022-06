Les flâneurs

L’âge adulte

Comme dans son premier film, Shithouse, le cinéaste et acteur Cooper Raiff, nouvelle sensation du cinéma indépendant américain, explore les aléas du passage à l’âge adulte d’un jeune homme sensible et un peu égaré dans le très beau Cha Cha Real Smooth. Cette comédie dramatique un brin romantique charrie un spleen à la fois tendre et réaliste, à travers son histoire d’amours et d’amitiés impossibles. Saluons les performances inspirées de Raiff, émouvant en héros triste, et de la nouvelle venue Vanessa Burghardt, qui brille en adolescente autiste s’ouvrant un peu au monde. Sur Apple TV+.