Les flâneurs

Les muses de David Goudreault

Les romans ne révèlent pas toujours au plus profond la fragile identité des auteurs. Parfois, seul le langage poétique aborde l’intimité subtile sans voile. Ainsi fait David Goudreault dans son recueil Vif oubli (Mémoire d’encrier). Il s’y livre à cœur ouvert, en une autobiographie lyrique et serpentine, de son enfance à la liberté entrevue qui vacille. Ses blessures toujours à vif et ses tendresses enfouies se nourrissent de perles et des pleurs : « Le poème est un regard acharné, prêt à trouver de la beauté partout, jusque dans la violence et les deuils », écrit-il.

Mais aussi : « On peut traverser un musée les yeux fermés / La vie aussi. »