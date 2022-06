Johnny Depp sortira un album avec Jeff Beck

À peine une semaine après qu’ait été rendu le jugement du procès qui l’opposait à son ex-femme, Johnny Depp annonce qu’il sortira un album avec le guitariste Jeff Beck le 15 juillet.

L’album, sobrement intitulé 18, comportera 13 chansons, dont la majorité seront des reprises de succès d’artistes comme les Beach Boys, John Lennon ou Marvin Gaye. Deux d’entre elles seront néanmoins des compositions de Johnny Depp. Le vidéoclip d’une première chanson – l’une de celles composées par l’acteur – a été rendu public sur la chaîne Youtube de Beck, jeudi, et cumule déjà plus de 60 000 visionnements. Dans This is a Song for Miss Hedy Lamarr, Depp chante et joue de la guitare, accompagné de plusieurs musiciens, dont Jeff Beck. La chanson se veut un hommage à la comédienne et inventrice autrichienne Hedy Lamarr, décédée en 2000.



Pour faire la promotion du lancement de l’album, des billets ont été mis en vente pour une tournée européenne qui débutera le 19 juin à Helsinki et qui se conclura le 25 juillet, à Paris. Depp y participera en tant qu’invité spécial. Le titre de l’album a quant à lui été choisi en référence à la complicité des deux artistes.

« Quand Johnny et moi avons commencé à jouer ensemble, ça a vraiment enflammé notre esprit de jeunesse et de créativité. Nous faisions des blagues à propos du fait que nous avions l’impression d’avoir 18 ans à nouveau, donc c’est aussi devenu le titre de l’album », explique Jeff Beck dans un communiqué diffusé sur son site web. Selon le communiqué, le duo travaille sur l’album depuis 2019.



Cette annonce survient un peu plus d’une semaine après que le verdict du procès opposant le comédien à son ex-femme Amber Heard soit tombé. Celui-ci la poursuivait pour diffamation et elle avait répliqué en le poursuivant également, en plus de l’accuser de l’avoir agressée sexuellement. Plusieurs détails sordides de leur vie de couple ont été rendus publics dans cette saga judiciaire abondamment suivie et diffusée en direct par des chaînes spécialisées.

Le jury a finalement jugé les deux comédiens responsables de diffamation. Amber Heard a été condamnée à remettre 15 millions de dollars à son ex-conjoint tandis que celui-ci devra lui en verser deux millions.