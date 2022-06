«Bulles de star»: vedettes en vedette

Le concept de cette websérie comique à l’humour « vache » fait penser à un segment récurrent de la série Les Appendices, intitulé « Vedettes en vedette » : une journaliste « artistique », toujours incarnée par Sonia Cordeau, y recevait un artiste qui jouait son propre rôle, et lui posait des questions gênantes ou mal à propos, ce qui provoquait d’infinis malaises. Cordeau se retrouve d’ailleurs parmi les « stars invitées » de Bulles de star, en plus d’assurer la réalisation (avec le concours de son collègue Dave Bélisle) des six épisodes de cette création de Marie-Ève Larivière.

La comédienne Marie-Hélène Thibault compose une délicieuse et dévastatrice Gabrielle, journaliste à potins cynique, suffisante et avide de scoops plus ou moins avérés sur les artistes qu’elle reçoit dans son « bureau », une table d’un café plutôt désert, dans l’espoir de créer de l’achalandage sur son site Web. Chaque épisode de quelques minutes donne à voir la rencontre parfois surréaliste, gorgée de malaises, entre la « reporter », toujours arrogante et très approximativement informée, et un artiste, qui offre une version réaliste de lui-même, qui reste patient et tolérant, jusqu’à ce que les limites de l’insupportable soient atteintes…

Anne-Élizabeth Bossé, Élodie Grenier et Fabien Cloutier comptent parmi les valeureux qui se prêtent à cet exercice comique qui demande une certaine dose d’autodérision, car la journaliste à potins met tout de même parfois le doigt sur des caractéristiques bien réelles de ces artistes, avec une bonne dose de fiel comique, sauf dans le dernier épisode, où elle se fera servir sa propre médecine avec panache. On vous laisse découvrir par qui…

Bulles de star tv5unis.ca, dès le 13 juin