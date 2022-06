Le 98,5 FM mène toujours dans les sondages radio

Le 98,5 FM a accaparé près du quart (23,8 %) de l’attention des auditeurs ce printemps à Montréal, selon les plus récents sondages de Numeris. La station parlée de Cogeco occupe ainsi la première place des stations les plus écoutées, devant ICI Première qui a récolté 15,8 % des parts de marché.

L’écart entre les deux principales stations se creuse alors que dans le dernier coup de sonde de cet hiver ICI Première avait atteint un record historique avec 18,3 %, contre 22,8 % pour le 98,5 FM.

« C’est difficile de demander mieux quand on voit que le 98,5 trône au premier rang des radios les plus écoutées au pays avec 1,8 million d’auditeurs chaque semaine. On voit aussi que toutes les émissions fonctionnent bien, ça démontre les efforts payants de nos équipes. C’est la fête au village aujourd’hui, comme on dit ! », s’est réjouie en entrevue Pierre Martineau, vice-président du réseau parlé et directeur général du 98.5FM.

En semaine, la station continue de voir ses animateurs mener leur case horaire respective, avec en tête l’indélogeable Paul Arcand à la barre de Puisqu’il faut se lever. L’effet Normandeau avec Nathalie Normandeau, Drainville PM animé — jusqu’à la semaine dernière — par Bernard Drainville ou encore Le Québec Maintenant avec Patrick Lagacé font également partie des émissions les plus écoutées.

Devant de tels résultats au sommet, Pierre Martineau ne s’inquiète pas outre mesure des départs récents et à venir. Rappelons que Bernard Drainville a présenté sa démission jeudi dernier pour faire un retour en politique dans les rangs de la Coalition avenir Québec (CAQ). Le légendaire animateur de nuit Jacques Fabi prendra pour sa part sa retraite ce mois de juin. On ne retrouvera pas non plus Paul Houde les samedis et dimanches en matinée, l’animateur sera remplacé dès cet automne par Elisabeth Crête.

« Les départs, ça fait partie de la vie, ça donne l’occasion d’être créatif, d’apporter du changement, de faire autrement. […] Personne n’est irremplaçable dans notre métier », insiste M. Martineau.

Deuxième place

Du côté de la radio publique, on s’accroche à la deuxième place sur le marché. À noter que cinq des dix émissions les plus écoutées dans le Grand Montréal sont diffusées sur ICI première. À la semaine prochaine animée par Philippe Lagüe et ses collaborateurs se retrouve en 2e rang, Samedi et rien d’autre avec Joël Le Bigot au 4e rang, Midi info avec Alec Castonguay au 5e rang, Tout un matin, la matinale de Patrick Masbourian se retrouve au 8e rang et Les faits d’abord, animée par Alain Gravel au 9e rang.

« La fidélité de nos auditeurs qui sont plus que jamais au rendez-vous de nos antennes, jour après jour, nous touche profondément. C’est pour eux que nos équipes rassemblent leur passion et leur talent, afin de les accompagner dans leur quotidien et leur offrir, chaque saison, une programmation diversifiée et pertinente. Je suis extrêmement fière des artisans de nos radios » a déclaré Caroline Jamet, directrice générale, Audio et Radio de Radio-Canada, par voie de communiqué.

Sur ICI Première aussi des animateurs de longue date ne seront pas de retour cet automne. Joël Le Bigot prendra sa retraite au cours du mois de juin, après 45 années d’animation à Radio-Canada. Sans compter le départ de Claude Bernatchez qui était pendant 17 ans à la barre de la matinale d’ICI Première Québec, ou celui de l’animateur Michel Lacombe qui animait l’émission Le 21e.

Dans la suite de ce palmarès printanier, on retrouve en troisième place Rythme FM avec 12,7 % des parts du marché. La station demeure ainsi la station musicale la plus écoutée sur l’île, devant Énergie qui passe à 9,2 %, CKOI avec 7,9 % et Rouge qui enregistre 6,5 %. ICI Musique poursuit son ascension et vient battre ce printemps son propre record avec 5,5 % des parts d’écoutes, contre 5,4 % cet hiver.

Pour compléter, on retrouve ensuite WKND (2,1 %), le 91,9 Sports (0,9 %) et Radio Circulation (0,3 %).