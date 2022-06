Les flâneurs

Réflexions d’un «fossile vivant»

La réalisatrice québécoise d’origine chinoise Xiaodan He dresse un portrait émouvant et contemplatif de son père, Chongren He, écrivain et poète, l’un des derniers gardiens de la minorité naxi et de la culture donga, dont l’écriture en pictogrammes est la dernière du genre en usage dans le monde. Dans Mon père et sa mélancolie, l’octogénaire qui se dit anticonformiste se confie sur l’art, la mémoire et les transformations profondes de son coin de pays, devenu un pôle touristique, hanté par de nouveaux quartiers fantômes, et sur son peuple, victime de l’assimilation par la culture chinoise. À voir en salle.