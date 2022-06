Le grand retour des festivals

« À tout de suite ! » C’est le slogan, ainsi que le résumé, du communiqué de presse que diffusait le 24 mai dernier le Regroupement des événements majeurs internationaux (REMI), que pourraient reprendre en chœur tous les organisateurs de festivals en province. L’optimisme est de mise en ce début de saison d’événements culturels, alors que le milieu constate que le public sera au rendez-vous, après deux étés de restrictions sanitaires. Même la pénurie de main-d’œuvre et l’inflation qui sévissent n’arriveront pas à miner le moral des organisateurs de festivals, a constaté Le Devoir.

À l’aube de la belle saison des rassemblements culturels, « nous avons senti le besoin de pousser un soupir de soulagement en public et, par la même occasion, d’inviter les gens à fréquenter à nouveau les festivals », explique Martin Roy, président-directeur général du REMI, qui compte parmi ses membres les plus gros acteurs de l’été festivalier québécois, du Festival d’été de Québec à Osheaga, en passant par Juste pour rire et le Festival western de Saint-Tite.

À lire aussi Ce texte fait partie de la série L'été des festivals

Les Québécois n’ont pas attendu de recevoir le message du regroupement pour répondre à l’appel : tous les organisateurs de festivals contactés par Le Devoir affirment que les billets et passeports qu’ils avaient libérés pour leur événement ont rapidement trouvé preneurs. Les 125 000 laissez-passer pour le Festival d’été de Québec se sont envolés en un peu plus de deux semaines. Pour la première fois de sa jeune existence, le festival La Noce, à Saguenay, affichera complet. « On n’a jamais autant vendu de billets si rapidement — on voit que l’engouement du public est vraiment fort », abonde Clément Turgeon Thériault, directeur général et artistique du Festif ! de Baie-Saint-Paul, qui se déroule cette année du 21 au 24 juillet.

« Ce que j’entends, c’est qu’au niveau de la billetterie, ça va vraiment bien », confirme Patrick Kearney qui, en plus d’être l’un des organisateurs du festival Santa Teresa, préside le conseil d’administration du Regroupement des festivals régionaux artistiques indépendants (REFRAIN). « Ce fut plus difficile pour un festival comme le mien qui se tient au tout début de la saison [du 19 au 22 mai dernier] : on a annoncé l’affiche au sommet de la cinquième vague, les gens n’avaient alors pas la tête à ça… Mais plus on s’approche de l’été, plus les gens sont capables de se projeter au Festif ! ou à Tadoussac. »

Martin Roy compare la situation actuelle dans le monde des festivals québécois à celle qui prévalait l’été dernier aux États-Unis : « Là-bas, ils vivaient leur déconfinement ; l’ensemble de l’industrie a connu en 2021 une augmentation marquée de l’achalandage, qui semble être revenu à la normale cette saison. C’est à notre tour de connaître cette hausse », se réjouit-il.

Pénurie de main-d’œuvre

Une hausse qui arrive tout de même dans un contexte bien différent de celui que les organisateurs et le public ont connu avant la pandémie. Hormis la crainte, modérée, d’une nouvelle vague — ce qui n’est pas survenu au cours des deux derniers étés, rappelle Patrick Kearney —, la pénurie de la main-d’œuvre affectant le milieu du spectacle et l’inflation galopante entraînant une hausse des coûts de production des festivals ont rendu nerveux les organisateurs.

Or, il appert que la pénurie de main-d’œuvre n’a pas handicapé les festivals, les directions ayant anticipé l’embûche : « On ne s’est pas fait prendre à faire les choses comme avant la pandémie, donc on s’y est pris plus longtemps en avance, explique Anne Hudon, présidente-directrice générale de Bleufeu, l’organisation qui chapeaute le Festival d’été de Québec. On a recruté via les réseaux sociaux, on a rappelé nos gens plus tôt. Là où c’est plus difficile, c’est la main-d’œuvre sur le terrain, comme la sécurité ; mais pour recruter des techniciens de scène ou des vendeurs de bière, ça se passe relativement bien. La crise de la main-d’œuvre ne nous fait pas trop d’ombre, mais c’est ça, la réalité aujourd’hui : la pénurie est criante au moment où on tente de redémarrer l’industrie » du spectacle.

Pareil constat à l’autre bout de l’autoroute 20 : « La pénurie de main-d’œuvre frappe partout et chez nous, ce ne sont pas que des techniciens, des travailleurs de la culture aussi, partis gagner leur vie autrement pendant la pandémie », relève Laurent Saulnier, vice-président de la programmation des événements culturels et des festivals de Spectra, qui confirme que le recrutement du personnel, pour les Francos et le Festival international de jazz de Montréal, est pratiquement terminé. « On a la chance de pouvoir offrir à ces gens-là une longue période de travail, plusieurs débutent avec nous aux Francos pour ensuite être employés à Osheaga et à Lasso. »

Du côté de La Noce, « nous vivons énormément de défis en ce qui a trait à la sécurité sur le site, explique Éric Harvey, cofondateur et programmateur du festival. J’ai l’impression qu’il y a un grand manque de main-d’œuvre dans ce domaine. Il faut faire descendre dans la région des gens d’ailleurs, car on n’a pas de service professionnel qui peut répondre à nos besoins. En ce qui concerne les techniciens, on s’est bâti un bassin de travailleurs qui sont fidèles au festival » et qui ont répondu à l’appel, une situation semblable à celle que vivent les organisateurs du Festif ! et du Festival de la chanson de Tadoussac, qui a étendu son recrutement plus loin en région : « Notre problème n’est pas de trouver des employés, mais de trouver où les loger à Tadoussac », avoue Julien Pinardon, directeur général de l’événement.

Plus de coûts

Autre bonne nouvelle : les commanditaires privés sont toujours au rendez-vous pour bénéficier de la visibilité offerte par les organisateurs d’événements culturels et leur permettre de boucler leurs budgets, même si Martin Roy du REMI affirme que le cinquième des membres de son regroupement n’ont pas encore retrouvé leurs sources de financement d’avant la pandémie. « Mais je pense que le pire pour nos membres, c’est l’inflation : aujourd’hui, pour organiser un événement de la même ampleur qu’en 2019, les organisations devront payer 20 ou 30 % de plus puisque les coûts de production ont augmenté de façon exponentielle. »

Pour certaines organisations, l’équilibre budgétaire demeure un exercice périlleux qui ne sera mesuré qu’à la fin de l’opération. « En raison de l’inflation, notre budget de production générale a fait un gros bond, confirme Éric Harvey de La Noce. Nos dépenses ont augmenté, mais c’est aussi en raison du fait que le festival a grandi au fil du temps. Par contre, grâce à notre performance à la billetterie, on se sent en meilleure sécurité. »

Toutes les organisations saluent également l’engagement des sociétés d’État (Hydro-Québec, SAQ, Loto-Québec), des commanditaires majeurs (institutions financières, brasseries, télécommunications) et des différents ordres de gouvernement envers l’industrie festivalière. Plusieurs programmes de subventions et d’aides gouvernementales qui ont été vitales durant la pandémie ont été reconduits cette année pour accompagner l’industrie dans son redémarrage. « Tout le monde a été hypersensible à nos demandes, assure Patrick Kearney. Ils n’ont pas dit : “On revient au niveau de financement d’avant la pandémie.” Nous venons de traverser toute une tempête, le bateau est un peu endommagé, il faut que l’aide se poursuive », une demande formulée par l’ensemble des intervenants du milieu, d’autant que la hausse de l’inflation continue d’inquiéter le milieu.

Ainsi, le gouvernement du Canada confirmait vendredi une nouvelle aide financière destinée au Festival d’été de Québec « visant à promouvoir le festival ainsi qu’à adapter et à bonifier son offre dans un contexte postpandémique », aide qui sera en vigueur jusqu’en mars 2023. « C’est historiquement très généreux et à propos, non seulement pour notre relance, mais pour la stabilisation de notre organisation pour les prochaines années », commente Anne Hudon de Bleufeu.