Les festivals à mettre au calendrier cet été

En juin

À Montréal, du 9 au 18 juin

Les Montréalais et les braves qui oseront franchir les ponts sont à nouveau conviés à converger vers le Quartier des spectacles, sans restriction mais non sans prudence. Sous le regard bienveillant du regretté Karim Ouellet, à qui cette 33e édition est dédiée, la chanson en français dans le texte exultera au grand jour : de Diane Tell à Louis-Jean Cormier, de Jacques Michel à Hubert Lenoir, de Loud Lary Ajust à Émile Bilodeau, d’Édith Butler à l’incandescente Juliette Armanet, quelque 120 spectacles gratuits sont au vaste, vaste programme. Dans les salles, on aboulera un peu de sous pour aller voir Clara Luciani, Eddy De Pretto, pour le bonheur de retrouver enfin MC Solaar et Yann Tiersen, et pour se faire du bien en compagnie des Lynda Lemay, Damien Robitaille, Ariane Moffatt et Patrice Michaud, entre autres propagateurs de joie. Choix foisonnant, heureuses retrouvailles : c’est la promesse du programmateur Laurent Saulnier.



Sylvain Cormier



Festival de la chanson de Tadoussac

À Tadoussac, du 16 au 19 juin

Le vénérable festival nord-côtier retrouvera son public pour une 38e édition, avec une affiche particulièrement alléchante. La grande Diane Dufresne sera du voyage pour aller chanter à l’église, Stephen Faulkner y trimbalera sa guitare, la légende acadienne Édith Butler et Yves Lambert répondront présent. La jeunesse itou : Émile Bilodeau, Les Louanges, Salomé Leclerc, Valence, Thierry Larose et Marie Claudel croiseront au bord du fleuve des habitués de la fête tels que Lisa LeBlanc, Patrice Michaud et Vincent Vallières. Et pour la première fois depuis le début de la pandémie, l’événement annonce le retour du service de navettes menant des salles au cœur du village jusqu’au camping d’environ 200 places mis à la disposition des festivaliers en goguettes et en sacs de couchage. Et si l’envie vous prend de vous accrocher à la région, des Soirées d’été au jardin accueilleront jusqu’à la fin août Damien Robitaille, Shauit ou encore Jay Scøtt.



Philippe Renaud





En juillet

À Montréal, du 30 juin au 9 juillet

L’organisation du Festival international de jazz de Montréal a mis le paquet pour s’assurer que les mélomanes reviennent en masse au centre-ville pour communier autour du jazz et de ses corollaires : cette affiche de concerts, en salle comme sur les scènes extérieures, est l’une des plus impressionnantes qu’il nous ait été donné de lire, de mémoire récente. À elle seule, l’affiche extérieure vaut le détour : Tash Sultana en concert d’ouverture, la voix soul-jazz britannique Corinne Bailey Rae, le nouvel apôtre du jazz spirituel Kamasi Washington, Bombino et Les Filles de Illighadad pour goûter au blues du Sahel, l’orchestre hip-hop–funk The Roots en concert de clôture. Que du bon, que du costaud ! C’est tout aussi attirant dans les salles : Pink Martini, le pianiste Robert Glasper, Dominique Fils-Aimé, Christian ScottaTunde Adjuah, une série pilotée par le prodigieux batteur américain Makaya McCraven, Woodkid, la révélation américano-pakistanaise Arooj Aftab ! Nous serons choyés.



Philippe Renaud

Festival d’été de Québec

À Québec, du 6 au 17 juillet

Accordez-nous la permission de réchauffer ce jeu de mots usé à la corde, mais approprié après deux ans de pandémie : de festivaliers, elles seront pleines, les plaines d’Abraham ! Enfin, se réjouit l’organisation, qui a écoulé en un temps record les passeports donnant accès à près de 120 concerts, en salle et sur les scènes extérieures. Parmi les artistes les plus attendus, le retour des rockeurs engagés de Rage Against the Machine, l’icône canadienne Alanis Morissette avec Garbage en première partie, le rappeur LOUD offrant un concert spécialement conçu pour les Plaines, Charlotte Cardin, NOBRO, Gros Mené, Choses Sauvages, les Vancouvérois de The Weather Station, Lydia Képinski, Lido Pimienta, Half Moon Run, Les Deuxluxes, entre autres. Le FEQ déroule aussi le tapis rouge aux représentants de la scène hip-hop, nombreux à avoir été invités : Freddie Gibs, Sarahmée, Denzel Curry, 2 Chainz, Calamine, Lil Tecca, Roméo Elvis, Rymz, Young M.A (une première visite au Québec, enfin !), Koriass…



Philippe Renaud

Montréal complètement cirque

À Montréal, du 7 au 17 juillet

D’abord, il y aura les trois géants, qui accueilleront les étoiles du cirque québécois, le Cirque Éloize, le Cirque des Sept Doigts et Machine de cirque, gratuitement sur trois sites du centre-ville de Montréal. Mais le festival Montréal complètement cirque accueillera aussi cet été une programmation en salle, avec plusieurs compagnies internationales à la clé, notamment en provenance de la Scandinavie. En ouverture, le festival propose Après la nuit ​, mis en scène par Benoit Landry, où des artistes se livreront à une chorégraphie en altitude, sur la musique live du trio montréalais Chances. À surveiller : le spectacle Plast ​, de la compagnie suédoise Ent, où l’équilibre est poussé à ses limites, et Belles places ​, de la troupe franco-guadeloupéenne Metis’Gwa, où on s’interroge sur la place de la femme dans la société. La troupe Dansateliers, de la Norvège et des Pays-Bas, propose Fase ​, où plusieurs personnes forment un seul organisme, tandis que la troupe finlandaise Portmanteau explore le monde des formes et de la lumière.



Caroline Montpetit

Juste pour rire et Just for Laugh

Zoofest & OFF-JFL

À Montréal, du 13 au 31 juillet

Le 40e festival Juste pour rire fait la part belle aux grands rassemblements. Alors que Jean-Marc Parent prend possession de la salle Wilfrid-Pelletier, Mathieu Dufour et Mike Ward s’offrent rien de moins qu’un Centre Bell chacun. Celles et ceux qui n’ont toujours pas fait leur deuil de La soirée est (encore) jeune y parviendront peut-être en assistant au bien cuit en deux rondes consacré à Jean-Philippe Wauthier, Jean-Sébastien Girard et Olivier Niquet. Aux habituels galas s’ajoute une célébration littéraire, humoristique et musicale orchestrée à la Maison symphonique par David Goudreault. Dans l’intimité de la salle Claude-Léveillée, on retrouvera notamment Alexandre Forest et Simon Delisle. Du côté de Just for Laughs, les grosses pointures se bousculent au portillon : Marc Maron, Hasan Minhaj, Amy Schumer, Celeste Barber, Hannah Gadsby… Pour découvrir les humoristes de la relève dans des formules inusitées, c’est sans contredit le 13e Zoofest & OFF-JFL qu’il faut fréquenter.



Christian Saint-Pierre

Festival des arts de Saint-Sauveur

À Saint-Sauveur, du 28 juillet au 7 août

Après deux éditions en ligne puis selon un mode hybride, le Festival des arts de Saint-Sauveur revient avec une programmation éclectique et internationale. Pour son 31e anniversaire, le Festival promet comme toujours une Soirée des étoiles, avec des interprètes d’exception venant de Londres, de New York ou encore de Paris. La compagnie de danse venue tout droit du Brésil Malpaso Dance sera aussi au programme, avec 11 interprètes qui dévoileront le travail de trois chorégraphes : Mats Ek, Aszure Barton et Osnel Delgado, directeur artistique de la compagnie. Enfin, Vertigo Dance Company présentera sa création One. One One chorégraphiée par la directrice artistique de la compagnie israélienne, Noa Wertheim. Sur un sol recouvert de terre, les 10 danseurs incarneront l’union spirituelle avec mère Nature.



Léa Villalba

Osheaga

À Montréal, du 29 au 31 juillet

Après une édition « Retrouvailles » tenue en plein automne l’an dernier, les organisateurs du festival Osheaga espèrent attirer un maximum de spectateurs sur cette grande plaine rénovée du parc Jean-Drapeau, dont il n’a pu profiter pleinement qu’une seule fois, à l’été 2019. L’affiche proposée arrivera-t-elle à attirer jusqu’à 60 000 festivaliers par jour ? A$AP Rocky, Dua Lipa et Arcade Fire (remplaçant au pied levé les Foo Fighters) sont les têtes de cette affiche réunissant aussi la star nigériane Burna Boy, la musicienne pop électronique Charli XCX, les singuliers 100gecs, la sensation post-punk féminine Wet Leg, le rappeur belge Damso et quelques talents locaux, parmi lesquels Men I Trust, Robert Robert, Sophia Bel et Skiifall.



Philippe Renaud





En août

ComediHa ! Fest

À Québec, du 3 au 27 août

La programmation de la 23e édition du ComediHa ! Fest n’est pas encore complètement dévoilée, mais on peut d’ores et déjà vous dire que six galas seront présentés au Capitole du 12 au 19 août. À l’animation : Michel Courtemanche, Anthony Kavanagh, Marie-Mai, Michel Charette, Laurent Paquin et un tandem, celui formé par Anne-Élisabeth Bossé et Guillaume Pineault. Après le vif succès remporté par la formule en 2021, les Grands Bien-Cuits seront de retour, toujours au Capitole, du 22 au 25 août. Vont y goûter cette année : Normand Brathwaite, Michel Barrette, Martin Matte et Cathy Gauthier, lors de soirées respectivement orchestrées par Laurent Paquin, Gildor Roy, Fabien Cloutier et Jean-François Mercier.

Christian Saint-Pierre