Des défis écologiques pour les grands festivals

Le très branché festival Coachella, au beau milieu du désert californien, est couramment décrit comme un désastre écologique, qui génère beaucoup de déchets en plus d’être une nuisance sonore pour les écosystèmes environnants. Sans parler des déplacements de voitures que l’événement engendre. Au Québec, aucun festival ne laisse une telle empreinte écologique. Mais, alors que l’été 2022 sera celui du retour à la normale après deux ans de pandémie, d’importants chantiers restent à être entrepris si ces événements veulent se targuer d’être « verts ».

Interdiction des pailles en plastique et des bouteilles d’eau, achats locaux, recyclage et compostage : la plupart des festivals ont déjà déployé maints efforts pour limiter leur coût environnemental ces 10 dernières années au Québec. Mais les bonnes intentions ne donnent pas toujours les résultats escomptés, au contraire.

« Il vaut mieux ne pas faire de compost et de recyclage dans un même festival. L’un des deux, c’est possible, mais pas les deux. Car au fil de la journée, les gens finissent par se tromper et par jeter tout n’importe où. À partir du moment où de la nourriture se retrouve dans le recyclage, ou des objets devant être recyclés dans le compost, tout doit être dirigé vers les déchets. On n’est donc pas plus avancés », explique Jean-François Ahern, fondateur de Modus Operandi Logistiques.

Son entreprise conseille plusieurs gros événements montréalais sur les questions de développement durable. Fort de son expérience, Jean-François Ahern recommande maintenant à ses clients de placer des bacs à compost seulement dans les cuisines, où les employés pourront démêler ce qui est compostable ou non. Des bacs de recyclage peuvent être mis à la disposition des visiteurs, mais des centres de tri doivent absolument être installés sur place afin de retirer les rebuts indésirables, ajoute-t-il. Autrement, le recyclage aboutira dans les poubelles une fois rendu entre les mains des employés municipaux.

« Les festivals ont la responsabilité de mettre des infrastructures en place pour être le plus écoresponsables possible. Il ne faut néanmoins jamais perdre de vue que le gros de ce pouvoir n’est pas entre les mains des organisateurs, mais entre celles des festivaliers », tient toutefois à préciser Jean-François Ahern en guise de conseil à tous ceux qui convergeront vers le parc Jean-Drapeau ou le Quartier des spectacles cet été.

Car, au bout du compte, c’est au festivalier que revient la décision d’utiliser les poubelles ou les bacs de recyclage. C’est lui aussi qui fera le choix de se déplacer en transport en commun ou en voiture.

Le transport, nerf de la guerre

En France, le groupe de réflexion écologiste The Shift Project a estimé que le transport des festivaliers lors d’un événement de grande envergure en région éloignée, comme Les Vieilles Charrues en Bretagne, comptait pour près de la moitié des tonnes de CO 2 émises. La gestion des déchets représente quant à elle moins de 1 % des gaz à effet de serre produits dans un festival similaire.

Dans son rapport publié en novembre dernier, le think tank prend en compte le fait qu’une partie des détenteurs de billets auront fait le trajet en train, mais que la plupart se seront déplacés en voiture, voire en avion. Or, si à peine 3 % des visiteurs prennent l’avion, ces derniers seront responsables de plus de 60 % de l’empreinte carbone reliée au transport des festivaliers.

« Le transport du public est nettement la plus grosse source de gaz à effet de serre. À cela s’ajoute le transport des artistes et du matériel de scène… Même dans les centres urbains, c’est un défi de déplacer autant de monde. Oui, les gens vont pouvoir accéder au site en métro, mais plusieurs festivaliers viennent de régions éloignées et ont fait la route en voiture avant d’arriver en ville », mentionne Chloé Gagnon-Champigny, conseillère en développement durable au Conseil québécois des événements écoresponsables.

Mme Gagnon-Champigny croit que plusieurs festivals d’importance auraient intérêt à peaufiner leur service de navettes vers d’autres villes afin d’éviter aux festivaliers d’utiliser leur voiture. Cela dit, malgré les changements climatiques qui s’accentuent, jamais elle n’irait jusqu’à dire que les gros festivals, qui attirent des dizaines de milliers de personnes des quatre coins du Québec et du monde, appartiennent au passé. Même ceux qui ont lieu loin des grands centres et qui se transforment en stationnement géant, comme le Festival western de Saint-Tite ou le Rockfest de Montebello jadis.

« Oui, il y a une empreinte écologique, reconnaît-elle. Mais il faut soupeser ça avec tous les avantages que procure la culture. Des avantages sociaux, mais aussi écologiques, ai-je envie de dire, car la culture peut aussi permettre une prise de conscience écologique. »

Prise de conscience

Campé dans une bourgade de la Mauricie de moins de 4000 âmes, le Festival western de Saint-Tite, qui attire bon an mal an quelque 600 000 spectateurs à la mi-septembre, sait que son modèle d’affaires ne sera jamais le plus écologique. La mecque de la musique country au Québec assure cependant qu’elle prend ses responsabilités. Depuis quelques années, une brigade verte parcourt le site pour veiller à ce que le recyclage ne soit pas souillé par les déchets. Les toilettes chimiques ont aussi été presque toutes remplacées par des installations sanitaires connectées au réseau d’aqueduc de la Ville.

« Les gens restent en moyenne quatre jours sur le site et il n’y a pas d’hôtel à Saint-Tite. Oui, il y a des autobus qui partent de Trois-Rivières et de Shawinigan, mais la plupart des gens doivent quand même camper. Donc, on sait très bien qu’on ne sera jamais un événement carboneutre, mais on essaie de compenser ailleurs », résume Pascal Lafrenière, le directeur général du festival.

Le Festival d’été de Québec (FEQ), lui, se dit carboneutre depuis 2014 grâce au système des crédits carbone, qui se concrétise dans des investissements en reboisement à la hauteur de ce que les festivités entraînent comme coût environnemental. À défaut de pouvoir compter sur un système de transport en commun local à la hauteur de la demande.

« On voit d’un très bon œil la construction d’un réseau de transport structurant à Québec », souligne d’ailleurs la directrice générale du FEQ, Anne Hudon, en rappelant que l’arrivée des artistes internationaux en avion pèse aussi beaucoup dans le bilan carbone de l’événement.