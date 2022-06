«Vente finale»: capitalisme mortifère

Une petite exposition au Centre canadien d’architecture (CCA) trace un historique passionnant et inquiétant du monde moderne tourné vers la consommation de produits toujours nouveaux et plus attrayants, ayant parcouru la planète — parfois plusieurs fois — afin de tenter de combler nos envies et plaisirs, pour ne pas dire nos caprices.

Pendant des millénaires, l’humanité a consommé des produits cultivés ou créés à quelques kilomètres ou à quelques dizaines de kilomètres, tout au plus, du lieu où les populations habitaient. Tout cela est bien fini depuis au moins le XIXe siècle… Cette expo qui s’intitule Vente finale traite à la fois de l’émergence et de la fin d’un certain type de commerce, tout en évoquant aussi le fait que le commerce passé et actuel nous mène vers une forme de catastrophe, de vente précipitée, de liquidation finale… Le titre original en anglais — Retail Apocalypse— est à cet égard bien plus fort, bien plus réaliste… Présentée en 2020 à l’ETH Zurich, cette expo explique très bien comment l’architecture a participé à bien emballer cette marchandisation extrême de la planète où tout peut s’acheter et se vendre.

Une époque qui s’achève ?

Assistons-nous depuis quelques décennies déjà à la fin du commerce de proximité et même à la fin du commerce de détail, à ces magasins donnant sur la rue, nous invitant à flâner et — n’idéalisons pas — surtout à consommer ? Au tournant des années 2000, Internet et Amazon avaient déjà planté quelques clous dans le cercueil de ce type de commerce, mais la pandémie semble bien avoir scellé le sort de cette tendance lourde… Quelles en seront les conséquences ? Nous pourrions nous réjouir d’une telle situation, mais à quoi mènera-t-elle ? À une surconsommation encore plus déconnectée de la vie locale et de la réalité de la planète ? L’idée même de la ville et des banlieues telles que nous les avons développées dans les temps modernes sera-t-elle dépassée ? Finis les centres d’achat ? Qui s’en plaindra ? Finies les promenades dans les rues marchandes avec des amis afin de visiter de grands magasins ? Ce n’est pas plus mal… Mais qui y gagnera au change ? Et que restera-t-il de nos villes et centres-villes actuels ?

Pour certains théoriciens, notre expérience de la ville se serait de plus en plus réduite à des flânages commerciaux. Dans un panneau explicatif, les commissaires Fredi Fischli et Niels Olsen rappellent que le Harvard Guide to Shopping expliquait en 2001 comment « le magasinage constituait assurément l’ultime forme d’activité publique ». Une idée qui ne semble pas satisfaire Jacques Herzog, le célèbre architecte, de la firme Herzog de Meuron. Dans une vidéo-discussion avec les commissaires — conversation que vous pourrez entendre dans l’exposition —, Herzog explique comment il voit la crise actuelle du magasin de détail comme une occasion de créer plus d’espaces publics et d’échanges, aspect de la vie citadine que l’urbanisme moderne a raté.

Dans un premier volet, nommé Contes modernes, présenté dans des vitrines murales, les commissaires montrent comment le consumérisme de masse qui s’est développé depuis le début du XIXe siècle a d’abord fait rêver. C’est là tout le problème. Les architectes ont participé activement à ce capitalisme de consommation en créant des bâtiments merveilleux. On y parle entre autres du resplendissant Bon Marché établi à Paris, premier grand magasin bâti en 1852. On y traite aussi des vitrines que bien des artistes se sont appropriées… Le catalogue dévoile d’ailleurs bien plus d’exemples d’artistes qui se sont servis de la vitrine comme matériau : Dali, Warhol, Oldenburg…

Dans un deuxième volet, intitulé Bûcher, installé dans la salle octogonale du CCA, le visiteur pourra voir des vidéos — dont malheureusement aucune n’est sous-titrée en français — qui traitent de l’invention ou du retour du capitalisme de l’asservissement. Un asservissement des ouvriers et des employés, mais aussi envers les produits de consommation. Nos identités sont vraiment liées à des marchandises. L’une de ces vidéos va plus loin, énonçant comment nous accumulons des objets oubliés avant qu’ils ne soient livrés chez nous… N’est-ce pas souvent vrai ?

Cette expo survient alors que se tient dans le mini-Musée d’art contemporain une présentation du travail de Mika Rottenberg traitant de l’hypercapitalisme. Seraient-ce les signes que notre époque cherche des manières de se réinventer ? Où pouvons-nous en déduire un effrayant constat : les artistes, les architectes et les intellectuels tirent une sonnette d’alarme que peu semblent entendre ?

Continuons à consommer avant la fin du monde, ou tout au moins de CE monde !

Vente finale Commissaires : Fredi Fischli et Niels Olsen. Exposition reconceptualisée avec le Centre canadien d’architecture (CCA). Recherche muséologique : Irene Chin. Au CCA, jusqu’au 15 janvier 2023. Signalons que le chapitre III de cette expo, intitulé Renaissance, sera présenté au CCA à partir du 22 septembre.