​Mathieu Lussier succède à Paul Fortin au Domaine Forget

Le chef, bassoniste et pédagogue Mathieu Lussier sera le successeur de Paul Fortin au Domaine Forget. Impliqué dans le monde de l’enseignement, il saura gérer l’académie et tisse à travers ses fonctions de directeur artistique d’Arion des relations avec les agences d’artistes précieuses pour composer les programmes festivaliers.

Mathieu Lussier connaît aussi parfaitement les milieux musicaux de Montréal et de Québec, où il fut chef associé des Violons du Roy entre 2012 et 2018. Avec Olivier Godin à Bourgie et Marc Boucher à Classica c’est aussi un troisième profil de défricheur curieux et ouvert de répertoires méconnus qui prend les rênes d’une institution majeure.