Figure de proue des Francos et du Festival de Jazz, Laurent Saulnier quittera ses fonctions

Le grand manitou des Francos et du Festival international de Jazz, Laurent Saulnier, quittera ses fonctions à la fin de l’été après 23 ans de service.

Figure bien connue dans l’industrie musicale au Québec, Laurent Saulnier demeurera conseiller stratégique pour l’équipe Spectra, qui chapeaute les deux festivals. Il a aussi fait savoir qu’il restait le gérant du chanteur Pierre Lapointe.

« Ce n’est qu’un au revoir… Après 23 ans de loyaux services, de dur labeur et de gros plaisir, il est venu pour moi le temps de passer à autre chose. Je vais me concentrer sur la gérance de la carrière de Pierre Lapointe et serai consultant pour mes deux festivals préférés », a-t-il déclaré par voie de communiqué jeudi matin.

Ancien journaliste au défunt magazine culturel Voir, il s’était joint à l’équipe Spectra en 1999. Le groupe a été racheté en 2013 par son principal concurrent, Evenko, propriété du Canadien de Montréal et de la famille Molson.

L’équipe de direction du Groupe CH a d’ailleurs tenu à saluer le travail accompli ces 23 dernières années par Laurent Saulnier, qui « a joué un rôle clé dans la croissance et le développement de deux des festivals préférés des Montréalais et Montréalaises et de millier de touristes ».

L’actuel directeur de la programmation de Spectra, Maurin Auxéméry, lui succédera à la fin de la saison des festivals.