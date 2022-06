Séries étrangères d’exception

Deux fictions européennes qui arrivent aujourd’hui sur des plateformes en ligne valent véritablement le détour. La première, danoise, est en fait la quatrième saison de l’excellent drame politique Borgen. On retrouve son héroïne, Birgit, qui a repris du service comme ministre des Affaires étrangères, aux prises avec un dossier « délicat » d’exploitation pétrolière au Groenland. La seconde, britannique et inspirée d’histoires vraies, raconte, sur le ton de la comédie noire et dramatique, le quotidien angoissant de jeunes médecins résidents en obstétrique dans un hôpital public de Londres. Dans les deux cas, on ne regrette pas ses abonnements, le temps d’une série (ou deux).

Borgen. Le pouvoir et la gloire, Netflix et This is Going to Hurt, Sundance Now et AMC+