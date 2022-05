Les flâneurs

La clown est triste

Il était plus que temps d’avoir une dose de Catherine Éthier venant en portion plus roborative qu’une simple chronique radio. Une femme extraordinaire (Stanké), son premier roman, est tout ce dont on pouvait rêver : on y retrouve sa verve singulière, son

humour inattendu et une grande tendresse. Elle y raconte l’ascension d’une chroniqueuse-autrice-humoriste dévorée par un mal de vivre prenant la forme de dizaines de colis livrés par le facteur chaque semaine et s’empilant dans son appartement. Elle le quittera pour aller tester si son anxiété a le pied marin et y trouvera plus que des buffets de croisière. Qui eût cru que Catherine Éthier nous ferait un jour pleurer autrement que de rire ?