Un personnage doit-il mourir en même temps que son créateur?

L’annonce a été faite au Festival international de la bande dessinée d’Angoulême, au mois de mars dernier : après presque 30 ans d’absence, le mythique personnage de Gaston Lagaffe devait être de retour en octobre prochain sous la plume du dessinateur et scénariste québécois Delaf. Ce dernier reprend le crayon du créateur de Gaston, André Franquin, décédé en 1997.

Depuis, la célèbre maison d’édition Dupuis, à l’origine du projet, est la cible de critiques. De la part de certains auteurs, dont Zep et Geluck, qui font circuler une pétition demandant à ce que soient respectées les demandes de Franquin, c’est-à-dire que Gaston Lagaffe ne soit pas repris après sa mort. De la part d’Isabelle Franquin, la fille de l’auteur, qui, de son côté, a judiciarisé l’affaire. Cela a poussé l’éditeur, qui détient bel et bien les droits sur le personnage, à annoncer le report de la publication de l’album, intitulé Le retour de Lagaffe, le temps que l’affaire soit réglée.

Dans le cas qui nous préoccupe, celui de Gaston Lagaffe, on va plus loin que la loi et on en fait une question morale et une question de perception

En fait, ce qu’Isabelle Franquin tente de faire valoir, ici, est que son droit moral, à titre d’héritière de son père, surpasse le droit de Dupuis, qui, depuis 2013, a le contrôle de la maison d’édition Marsu Productions, à qui André Franquin avait vendu les droits sur Gaston.

Hergé et Franquin, même combat ?

La question de fond est alors la suivante : est-ce que le fait que Franquin ait dit, en entrevue, qu’il ne souhaitait pas la continuation des aventures d’un personnage dont il a vendu les droits donne à sa succession le pouvoir d’empêcher Dupuis de publier de nouveaux albums de Gaston ? Comme Hergé l’avait fait, à l’époque, avant son décès, et avait exprimé le souhait qu’aucune nouvelle aventure de son célèbre Tintin ne soit publiée après sa mort. La différence réside dans le fait que Hergé, lui, n’a jamais cédé les droits sur son personnage et que c’est Moulinsart, une entreprise gérée par la veuve de Hergé, et son époux, qui en est responsable.

Survivre, ou non, à son créateur

Une chose est claire, cette affaire remet en avant la question de la survie d’un personnage à celui, ou celle, qui l’a créé. Le médiateur en bande dessinée Michel Giguère, coauteur d’un ouvrage sur le personnage de Paul, de Michel Rabagliati, trouve le sujet intéressant : « La question se pose aussi pour le cinéma et pour le roman. Mais en bande dessinée, surtout celle qui est plus commerciale ou plus grand public, elle repose beaucoup sur le principe de la série et du personnage récurrent. Dans le cas qui nous préoccupe, celui de Gaston Lagaffe, on va plus loin que la loi et on en fait une question morale et une question de perception. Il y a des lecteurs qui vont jusqu’à sacraliser un personnage ou une série, au point où ils vont trouver que c’est un sacrilège que de continuer une série après la mort de son créateur. »

Pour l’auteur Jean-Paul Eid, dont le dernier album Le petit astronaute a été maintes fois récompensé au cours des derniers mois, c’est une question de jugement. « Évidemment, si l’auteur détient ses droits et qu’il dit clairement qu’il ne veut pas que l’on continue à publier des albums mettant en vedette les personnages qu’il a créés, c’est clair qu’on ne peut pas le faire. Par contre, si ce n’est pas le cas, on peut le faire avec respect. Soit en reprenant presque tel quel le personnage, dans la continuité de ce qui avait été entamé, ou alors un dessinateur ou un scénariste décide de le reprendre à sa manière à lui. Dans les deux cas, c’est intéressant de voir où cela peut aller. De plus, il ne faut pas oublier qu’une série, si elle n’est pas entretenue, meurt un peu en même temps que son auteur. Oui, on n’a pas retouché à Tintin, mais c’est triste de l’avoir vu devenir un personnage de musée. »

Quand l’un des auteurs originaux fait pire

Le critique spécialiste en bande dessinée et anciennement copropriétaire d’une librairie consacrée au genre Jean-Dominic Leduc en ajoute une couche : « Il est même déjà arrivé qu’une série reprise après la mort de son créateur se permette d’aller ailleurs et de nous proposer une lecture différente. On l’a fait avec la dernière reprise du personnage de Corto Maltese, qu’on a changé littéralement d’époque, par exemple. Et n’oublions pas qu’un des pires albums d’Astérix, Le ciel lui tombe sur la tête, a été scénarisé et dessiné par Uderzo, un des deux créateurs de la série. Ceux qui ont repris le personnage, depuis, n’ont jamais réussi à faire pire ! »

D’ailleurs, comme le fait remarquer Michel Giguère au Devoir : « C’est un phénomène beaucoup plus courant chez les Américains, surtout chez les superhéros. Si Superman ou Batman étaient morts en même temps que leurs auteurs originaux, on serait passé à côté de grandes séries. »

Mais, entre la sacralisation à l’extrême et la production de masse destinée à un public qui ne consomme que les grandes marques du genre, il y a quand même tout un spectre créatif qui mérite d’être publié et d’être lu. Peut-on faire un peu confiance au lectorat pour décider de ce qu’il a envie de lire ? Parce que, de toute façon, un personnage sans lecteurs est, quelque part, lui aussi un peu mort.

Utown ★★★

Cab, Nouvelle adresse, Montréal, 2022, 238 pages



Le grand dérangement

​

L’autrice montréalaise Cab, qui s’est fait connaître avec sa série Hiver nucléaire, nous propose ici la version album d’un projet publié originalement sur une plateforme de sociofinancement. Utown, relecture du quartier Hochelaga, est un arrondissement d’une grande ville aux prises avec l’embourgeoisement et la construction abusive de condos, mais c’est surtout un ensemble de résidents qui demande qu’on les laisse en paix, pour le meilleur et pour le pire. Drôle et touchant !

Ce que nous sommes ★★★

Zep, Rue de Sèvres, Paris, 2022, 88 pages



Quand nos pensées cesseront de nous appartenir



L’auteur suisse et créateur de la série Titeuf, Zep, nous propose, avec Ce que nous sommes, une incursion dans les dérives du transhumanisme, dans lequel il pose une question toute simple, mais combien effrayante : qu’adviendrait-il de nous si notre cerveau, qui peut se brancher directement sur une intelligence centrale nous permettant d’acheter, à fort prix, des connaissances et du savoir, se faisait pirater ? La réponse n’est pas joyeuse, ça, c’est certain. Réflexion, donc, tout à fait pertinente, sur un futur pas si agréable.

Débarqués ★★★ André Marois et Michel Hellman, La Pastèque, Montréal, 2022, 104 pages



À donner froid dans le dos

​

Quel étrange malaise nous ressentons à la lecture de Débarqués, album signé par l’auteur André Marois et le dessinateur Michel Hellman, en devinant, au fur et à mesure de notre lecture, la destination d’un mystérieux voyage en voiture. Même chose pour le personnage de Jean-Fran, engagé par Gil, pour l’aider dans ce transport de deux personnes vivant avec un handicap, qui se voit pris au beau milieu d’une très sordide entreprise. Cela donne froid dans le dos, et c’est exactement ce que voulait le duo d’auteurs.