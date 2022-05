Le procès Johnny Depp/Amber Heard expliqué en cinq points

Saga judiciaire et médiatique riche en détails sordides, le procès opposant les acteurs Johnny Depp et Amber Heard fait couler énormément d’encre depuis le mois d’avril. Alors qu’il devrait finalement prendre fin vendredi, avec un verdict annoncé dans les jours suivants, voici en rattrapage un résumé de cette affaire au parfum de scandale.

La genèse du conflit

Johnny Depp, 58 ans et immense vedette hollywoodienne, et Amber Heard, 36 ans et notamment connue pour son rôle de Mera dans Aquaman, ont été en relation entre 2012 et 2016. Le couple s’est marié en 2015.

Dès 2016, Amber Heard a cependant demandé le divorce et a obtenu une ordonnance restrictive qui empêchait Depp de s’approcher d’elle. L’actrice avait alors allégué qu’en raison de ses problèmes de consommation de drogue et d’alcool, Depp avait tendance à devenir violent.

Le couple a conclu un accord, l’ordonnance restrictive a été levée et le divorce a été officialisé en 2017. En décembre 2018, Amber Heard a rédigé un texte d’opinion dans le Washington Post dans lequel elle se décrit comme « personnalité publique représentant la violence conjugale ». Sans jamais nommer son ex-mari, elle y fait toutefois clairement référence. Un mois après la parution de ce texte, Johnny Depp décide de la poursuivre en diffamation et lui réclame 50 millions de dollars en dommages et intérêts. En guise de riposte, Heard a déposé une contre-réclamation et réclame 100 millions de dollars tout en affirmant avoir subi des violences physiques et sexuelles.

Le déroulement du procès

Véritable procès-spectacle, chaque journée en cour depuis le 11 avril a été diffusée en direct sur la chaîne spécialisée Court TV. Les séances, tenues au palais de justice du comté de Fairfax, en Virginie, ont mobilisé chaque matin des centaines de personnes qui ont fait la file afin d’obtenir l’une des 100 places disponibles dans la salle d’audience.

Pendant les six semaines qu’a duré le procès, les deux acteurs ont vigoureusement nié les accusations de l’autre partie. Depp a notamment affirmé qu’il n’avait « jamais frappé une femme de sa vie » et que Heard lui avait infligé de la violence verbale et parfois même physique pendant leurs années de relation. L’équipe de Depp a d’ailleurs présenté au jury une photo de l’acteur arborant une contusion au visage, qui aurait été causée par un coup de Heard.

De son côté, Heard a insisté sur la consommation excessive de drogue et d’alcool de son ex-mari. Elle l’accuse de l’avoir agressée sexuellement à plusieurs reprises et violée une fois. Son équipe a présenté plusieurs photos de son visage tuméfié.

Quelques célébrités ont témoigné ou ont failli témoigner au procès. La mannequin Kate Moss a été appelée à la barre et y a démenti une allégation voulant que Depp l’ait poussée en bas des escaliers lorsqu’ils formaient un couple dans les années 1990. L’homme d’affaires Elon Musk, qui a entretenu une brève liaison avec Heard, et le comédien James Franco, avec qui elle a travaillé, devaient tous deux témoigner en faveur de l’actrice, mais ont finalement annulé leur présence.

Détails sordides

De nombreux détails sordides qui ont fait surface pendant le procès ont contribué à le rendre viral. Depp a par exemple accusé son ex-femme d’avoir déféqué sur leur lit conjugal. Heard a pour sa part insisté sur la consommation excessive de cocaïne et de MDMA de son ex-époux.

Un autre incident n’a pas manqué de faire réagir : en 2015, Depp a perdu le bout de l’un de ses doigts alors que le couple se trouvait en Australie. Celui-ci atteste que Heard avait lancé une bouteille de vodka en sa direction, causant la blessure, mais Heard affirme plutôt qu’il s’était volontairement coupé le doigt pour écrire des messages sur le mur avec son propre sang.

Lors de cette même altercation, Heard a également relaté un épisode particulièrement choquant dans lequel Depp l’aurait violée à l’aide d’une bouteille vide.

Opinion publique

L’opinion publique penche sans équivoque en faveur de Johnny Depp. Selon le Washington Post, le #JusticeforJohnnyDepp a récolté plus de 15 milliards de vues sur Tik Tok alors que son équivalent pour Amber Heard n’a récolté que 51 millions de vues. Même sur place, en Virginie, la majorité des spectateurs devant le palais de justice tiennent des pancartes arborant des slogans pro-Johnny Depp.

Conséquences possibles

Johnny Depp réclame 50 millions de dollars tandis qu’Amber Heard en réclame 100 millions. Peu importe en faveur de quelle partie tranche le jury, celui-ci pourra modifier ces sommes à la hausse ou à la baisse.

Plusieurs observateurs s’inquiètent également des traces que laissera ce procès sur le mouvement #MeToo et sur la confiance accordée aux femmes qui affirment être victimes de violence conjugale, tant l’opinion publique penche fortement en faveur de Johnny Depp.