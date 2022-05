Deux événements incontournables à visiter en région

Ce texte fait partie du cahier spécial C'est l'été

Découvrir des artistes locaux dans des lieux enchanteurs

Du 2 au 10 juillet, le Circuit des arts Memphrémagog permet aux visiteurs de découvrir les artistes de l’Estrie à même leurs ateliers, à un peu plus d’une heure de route de Montréal. « C’est vraiment l’événement de la région, c’est très attendu », confie la présidente du conseil d’administration, Céline Girard. Pour la 28e édition, les organisateurs ont voulu faciliter la découverte et la visite en regroupant dans quatre pôles les artistes qui étaient dans des secteurs difficiles d’accès ou dont les ateliers n’étaient pas propices à la visite.

Le visiteur est ainsi invité à commencer son parcours par l’exposition collective au Centre d’arts visuels de Magog, présentée du 29 juin au 31 juillet, pour ensuite visiter ses artistes coup de cœur dans leurs ateliers ou encore dans les autres « pôles » : Centre culturel St-Matthew à Stukely-Sud, Centre d’interprétation du Marais à Magog, Espace culturel de Magog. « On a eu un nombre record d’inscriptions d’artistes cette année », note Mme Girard. Quarante artistes (dix de plus que l’an passé) ont été sélectionnés par jury, la plupart des réguliers du Circuit, mais aussi une dizaine de nouveaux participants. Les artistes accueillent les visiteurs entre 10 h et 17 h dans leur atelier, gratuitement.

Une carte et un site Web répertorient les artistes participants. Les panneaux de signalisation ont été refaits à l’image de la signature du Circuit, pour faciliter l’expérience du visiteur.

Une tradition qui se poursuit

Nouchine Dardachti et Sacha Ghadiri ont repris l’an dernier les rênes de l’événement 1001 pots, qui se déroule pour la 33e fois cette année dans les Laurentides, du 8 juillet au 21 août. Grande exposition extérieure de céramique au cœur du village de Val-David, 1001 pots attire année après année un public de partout au Québec et dans le monde.

Après la pause forcée, c’est le retour tant attendu des cours et des ateliers. L’opération internationale Les bols du partage, activité très appréciée du public, reviendra aussi. Ce projet aide à récolter des fonds pour lutter contre la faim.

L’événement présentera cette année 108 céramistes, en majorité du Québec, surtout des artistes établis mais aussi des finissants de la relève. Malgré le changement de main, l’événement reste proche de ses racines et continue de présenter une programmation diversifiée en plus de l’exposition de céramique. « Le but était de maintenir ça quand on a repris le flambeau », confie Sacha Ghadiri. Artistes en résidence, démonstrations, concerts de jazz, salon de thé, aire de repos, dans les mêmes lieux enchanteurs qui accueillent l’événement depuis trois décennies… « On se sent à des lieux de la cohue en entrant sur le site. C’est un dépaysement à une heure de Montréal », souligne M. Ghadiri. Pour la première fois, un minifestival de théâtre de marionnettes se tiendra à la toute fin de l’événement, du 18 au 21 août. La programmation complète sera diffusée sur le site Web dès le 8 juin, de même que sur la page Facebook de 1001 pots.