Des internautes condamnent des dérapages au festival Metro Metro

Gardes de sécurité bousculés, barrières de sécurité renversées, grabuge dans le quartier : des internautes ont déploré sur les réseaux sociaux plusieurs évènements survenus pendant le festival Metro Metro, la fin de semaine dernière, à Montréal.

Dans certaines vidéos devenues virales diffusées sur Instagram et sur Tiktok, des festivaliers peuvent également être aperçus en train d’entrer sur le site sans avoir payé ou même de se battre. Joint par Le Devoir, l’organisateur de l’évènement, Olivier Primeau, condamne ces actions et spécifie qu’une enquête interne est en cours afin de faire la lumière sur les événements. « Ce sont des gestes qui ne sont pas excusables. Ces évènements sont regrettables, mais on est là-dessus et on est là pour s’améliorer. »

Olivier Primeau croit que le fait qu’il y ait eu très peu de festivals de cette envergure dans les deux dernières années en raison de la pandémie peut avoir joué un rôle dans l’énervement de certains festivaliers. « Mais ça ne justifie pas [ces agissements] », précise-t-il toutefois.

Selon la relationniste du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Véronique Comtois, cinq mandats d’arrestations ont été lancés en lien avec le festival, dont l’un pour une voie de fait sur un garde de sécurité et un autre pour une agression armée sur un policier, qui est présentement sous enquête.

Réflexion après-match : Serait-ce trop demander aux organisateurs du festival #MetroMetro d’ajouter de la sécurité aux alentours de l’événement? Ne pas se sentir en sécurité pour revenir chez soi, pcq gens en état d’ébriété solide. Me semble que c’est la moindre des choses?! ???? — Daphnée Malboeuf (@DaphneeMalboeuf) May 23, 2022

« J’ai senti que les gens avaient envie de fêter »

L’étudiante universitaire Samie McNicoll a assisté au festival lors de sa journée d’ouverture, vendredi dernier. Elle affirme ne s’être jamais sentie en danger, mais note néanmoins que la foule était particulière, selon ses dires. « On sort de la pandémie, j’ai senti que les gens avaient hâte de fêter. »

Lors du spectacle du rappeur Lil Pump vendredi soir, elle rapporte qu’Olivier Primeau a dû interrompre le concert en montant sur scène pour dissuader la foule de s’adonner à des moshpit, qui peuvent devenir violents. Un moshpit survient lorsque des membres d’une foule se cognent les uns contre les autres dans une forme de danse brutale, souvent au pied de la scène.

« Dans plusieurs festivals, ça se fait. Quand on voit que ça brasse trop à l’avant, on calme les ardeurs », explique Olivier Primeau, qui ajoute que le comité organisateur a averti les artistes que tout encouragement au moshpit résulterait en une annulation de leur concert.

Quand j’organise un petit Bbq en famille au stade olympique ???????? #MetroMetro pic.twitter.com/4xnpZcH58M — Olivier Primeau (@olivier_primeau) May 21, 2022

En novembre dernier, c’est entre autres de tels mouvements de foule qui avaient mené à la tragédie du festival Astroworld, à Houston. Pendant un concert du rappeur Travis Scott, dix personnes avaient péri, asphyxiées et piétinées dans la foule, tandis que des centaines d’autres avaient été blessées.

Malgré cet avertissement, l’étudiante Samie McNicoll a décidé de quitter une chanson avant la fin du dernier spectacle de la soirée. « C’était rendu lourd ; c’était devenu la norme de bousculer les gens autour de soi. Au moins, ç’a été facile de sortir », raconte-t-elle.

Le promoteur Olivier Primeau prévoit une troisième édition du festival l’année prochaine, toujours dans le secteur du Stade olympique, mais pas forcément sur l’esplanade, estimant qu’il pourrait y avoir davantage de place près du stade Saputo. Il se déclare confiant pour le futur de l’évènement, présenté à guichets fermés la fin de semaine dernière.

« C’est la deuxième année qu’on travaille avec le site, et déjà, il y a une grosse amélioration par rapport à la première année », soutient-il, en plus de prévoir un accroissement des effectifs l’année prochaine pour limiter les dégâts dans le quartier.

« Ça va être super important d’avoir plus de présence à l’extérieur du site », croit-il.

Au moment d’écrire ces lignes, le cabinet du maire de l’arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Pierre Lessard-Blais, n’avait pas donné suite à nos demandes d’entrevue.