Les flâneuses

Cher Théâtre

C’est l’équivalent théâtral d’un blockbuster. La plus récente création de Michel Tremblay, Cher Tchekhov, n’a pas que son illustre auteur comme carte de visite. Il y a bien sûr son metteur en scène, Serge Denoncourt, mais il compte surtout une distribution éblouissante, menée par Gilles Renaud, Anne-Marie Cadieux et Henri Chassé. Tout est en forme de lettre d’amour dans cette pièce créée au TNM : de l’auteur pour le théâtre et pour Tchekhov, des personnages pour leur famille et leur métier. Mais plus que tout, de toute cette bande pour les spectateurs, gâtés d’une œuvre dont ils sont d’emblée les complices.