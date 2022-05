Le grand spectacle de la fête nationale est de retour à Montréal

Plus de 30 artistes fouleront la scène de la place des Festivals le 23 juin à l’occasion du grand spectacle de la fête nationale, qui fera son retour à Montréal après deux ans d’absence en raison de la pandémie.

Des vétérans comme Patrice Michaud et Michel Pagliaro, mais aussi des artistes plus jeunes comme Alicia Moffet, Jay Scott, Sarahmée, Les Louanges et FouKi, participeront au spectacle, qui sera ensuite diffusé sur ICI Radio-Canada Télé, TVA et sur les radios musicales de Cogeco le lendemain à 20 h, soir de la fête nationale du Québec.

Le Comité de la fête nationale à Montréal a aussi confirmé la présence de Kathia Rock, d’Ariane Roy et de Roxane Bruneau, tandis que l’animation est confiée à Pierre-Yves Lord.

Le spectacle sera intitulé « J’aime ma langue », et les organisateurs promettent que les artistes « utiliseront la langue française pour réunir, émouvoir et faire vibrer le Québec en entier ».

188e édition

Les deux dernières éditions du grand spectacle de la fête nationale ont été présentées sans public en raison des risques liés à la propagation de la COVID-19. Elles ont été présentées à l’Amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières, en 2020, et aux abords du Manoir Richelieu de Charlevoix, en 2021.

Des festivités seront organisées du 23 au 25 juin au Quartier des spectacles pour célébrer la 188e édition de la fête nationale à Montréal.

Le Défilé stationnaire de la fête nationale, un autre événement phare de la programmation, utilisera aussi le thème de la langue française comme fil conducteur. Le boulevard De Maisonneuve, entre les rues Sanguinet et Saint-Dominique, sera donc transformé en parcours mélangeant littérature, chansons, poèmes, contes et légendes, comptines et théâtre.