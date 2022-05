L’auteur québécois François Blais est mort dans la nuit de vendredi à samedi, chez lui à Charette en Mauricie, à l’âge de 49 ans. La nouvelle, a d’abord été relayée sur les réseaux sociaux par le comédien Rémi-Pierre Paquin.

« François Blais est parti… Je viens de passer 30 minutes à regarder cette phrase sans pouvoir rien écrire d’autre », a-t-il partagé sur Facebook.

« Tu me faisais vraiment rire. Peut-être que la façon dont les fils étaient branchés dans ta tête t’amenait un peu de misère à supporter tout ça, mais ben égoïstement, ça faisait de toi un être vraiment le fun à côtoyer. Un être fascinant, brillant, lucide et crissement drôle », poursuit-il.



« Les mots nous manquent pour exprimer notre désarroi devant sa décision, nous qui avons eu l'immense privilège de connaître François depuis la parution de son premier roman en 2006. Dans une certaine mesure, nous avons un peu l'impression d'avoir grandi avec lui, invités à partager son univers à la fois cynique et tendre. Le monde des lettres québécois est plus riche, plus vibrant et plus beau parce que François a osé en ébranler quelques fondations. Nos pensées accompagnent sa famille et ses proches, eux qui doivent maintenant vivre avec l'absence d'un frère, d'un fils, d'un ami », a partagé la maison d'édition L'instant même sur sa page Facebook.

Plus de détails suivront.