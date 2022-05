Michel Jean et Louise Forestier nouveaux membres de l’Ordre des arts et des lettres

La chanteuse Louise Forestier, l’auteur-compositeur-interprète Michel Rivard, l’écrivain et journaliste innu Michel Jean et le chef d’orchestre Walter Boudreau sont au nombre des 12 personnalités qui deviendront membres de l’Ordre des arts et des lettres du Québec cette année.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec a dévoilé mercredi la liste des 12 personnalités qui seront ainsi honorées le 6 juin lors d’une cérémonie de remise d’insignes, au Studio-Théâtre des Grands Ballets, à Montréal.

On trouve aussi dans la liste des nouveaux Compagnons:

Jan Rok Achard, directeur de l’École nationale de cirque et cofondateur de la Cité des arts du cirque ;

le poète Gaston Bellemare, cofondateur en 1971 des Écrits des Forges et fondateur en 1985 du Festival international de la poésie de Trois-Rivières ;

le comédien et metteur en scène Eudore Belzile, cofondateur et directeur artistique du Théâtre du Bic et du Théâtre Les gens d’en bas ;

l’artiste-graveur inuit Tivi Etok ;

le « pionnier » de l’art de la marionnette au Québec André Laliberté, directeur artistique pendant 47 ans du Théâtre de l’Œil et cofondateur de la Maison Théâtre, pour jeune public, à Montréal ;

l’artiste multidisciplinaire Dulcinée Langfelder, directrice de la compagnie Cercle Vertueux Danse théâtre, devenue Dulcinée Langfelder Cie ;

la vidéaste Monique Savoie, aussi fondatrice de la Société des arts technologiques (SAT) en 1996 ;

et Mohamed Lamine Touré, ancien danseur et chorégraphe du Ballet national de Guinée, qui a ensuite fondé à Montréal le Club Balattou et le Festival international Nuits d’Afrique.

L’Ordre des arts et des lettres du Québec a été créé en 2015 pour souligner le 20e anniversaire du Conseil des arts et des lettres. Cette distinction a été remise jusqu’ici à 125 personnalités québécoises du milieu culturel « pour leur contribution remarquable à l’essor et à la réputation d’excellence des arts et des lettres du Québec ici et à l’étranger ».

Les Compagnes et Compagnons sont recommandés par un jury mis sur pied pour déterminer qui seraient les potentiels nouveaux chevaliers, à l’issue d’un appel à candidatures annuel. Leurs recommandations sont entérinées par le Conseil. Cette année, ce jury était composé de Myriam Achard, Claude Deschênes, Nadia Myre, Jack Robitaille et Louise Warren.