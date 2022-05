Claude Bernatchez annonce son départ de « Première heure »

Après 17 ans à la barre de la matinale d’ICI Première de Québec, Claude Bernatchez s’apprête à tirer sa révérence. Encore 29 émissions avant que l’animateur chevronné, fidèle depuis 34 ans à Radio-Canada, quitte son micro pour relever de nouveaux défis.

M. Bernatchez a annoncé sa décision en onde peu après 8 h 15, mercredi matin, dans un message émotif à son auditoire. « Le 23 juin, j’animerai pour la dernière fois l’émission Première heure », a-t-il commencé, vite rattrapé pour un sanglot.

Contrairement à son habitude, l’homme de paroles avait préparé un texte pour l’occasion. Autre entorse aux traditions : de longs silences ponctuaient son annonce, fait rare dans le studio de la rue Saint-Jean.

L’animateur songeait depuis quelques années à explorer de nouvelles avenues – à « rebondir vers un travail stimulant, selon son mot, qui va [lui] en apprendre un peu plus sur la vie, sur le monde. »

Claude Bernatchez quitte au moment où l’émission qu’il pilote demeure indétrônable au sommet des palmarès d’audimat, recueillant plus du quart des parts de marché en semaine de 6 h à 9 h. Les neuf derniers sondages Numéris ont consacré Première heure en tête du peloton des matinales radiophoniques dans la capitale.

Il admet qu’après 17 années, la flamme commençait à vaciller.

« La routine s’installe à l’occasion, a indiqué M. Bernatchez. Je ne souhaite pas devenir un animateur blasé qui attend que l’heure de la retraite sonne. »

La passion s’érodait, le corps se fatiguait aussi. « Le réveil chaque matin à 3 h 30 qui vous impose une vie de moine, gérer la fatigue qui est devenue un style de vie, les fins de semaine qui ne sont jamais assez longues pour arriver frais et dispo au travail le lundi matin… Je n’ai plus envie de demander à mon corps d’en donner encore un peu plus. Je sais qu’il est capable d’y arriver, mais je suis fatigué. »

La voix de Claude Bernatchez a résonné sur les ondes de Radio-Canada dès 1988, où il a entamé sa carrière à Edmonton. Après un détour par Toronto, Montréal et Trois-Rivières, il était revenu en 2005 au bercail, dans la ville de Québec qui l’a vu grandir.

