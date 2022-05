Noémi Mercier quitte l’animation du «Fil 17»

Après un peu plus d’un an à la barre du bulletin de nouvelles Le Fil 17, Noémi Mercier quittera prochainement l’animation de la quotidienne pour se consacrer à la production de documentaires pour la chaîne d’information Noovo.

La nouvelle a été annoncée à l’ensemble des employés lundi matin. La cheffe d’antenne animera son dernier bulletin de 17 h au début du mois de juin.

Ce n’est toutefois pas un départ de Noovo puisqu’elle deviendra animatrice et productrice au contenu de documentaires, dans la lignée de Survivre au sport, diffusé en janvier dernier, a-t-on donné en exemple à l’équipe.

« Noémi [Mercier] est la personne idéale pour mener ce projet », a commenté dans un courriel la direction de Bell Média, qui possède la chaîne. On précise que Noovo info souhaite davantage s’investir dans le créneau du documentaire afin de « produire davantage de journalisme d’impact ».

De leur côté, des employés ont confié au Devoir avoir quelques inquiétudes sur l’orientation éditoriale que prendra la salle d’information à la suite de ce départ. L’arrivée d’un ou d’une nouvelle cheffe d’antenne pourrait chambouler le fonctionnement de l’équipe ainsi que le contenu du bulletin.

Pour l’instant, la direction n’a pas annoncé qui remplacerait Noémi Mercier cet automne et n’a pas voulu commenter les rumeurs à ce sujet. À l’interne le nom de Marie-Christine Bergeron, circule depuis quelques jours. L’ancienne cheffe d’antenne de LCN et animatrice de l’émission J.E. avait quitté TVA en décembre 2020, après 20 ans de services pour le diffuseur. Au moment où ces lignes étaient écrites, celle-ci n’avait pas retourné nos appels.

Rappelons qu’en mars dernier, lors des Prix Médias Dynastie, Noémi Mercier a été récompensée dans la catégorie animatrice télé de l’année.

Avant de signer pour Noovo, elle était journaliste au magazine l’Actualité et collaborait à l’émission Dans les médias à Télé-Québec, où elle était également animatrice du magazine d’histoire Kébec. Ses grands reportages et ses chroniques lui ont rapporté pas moins de sept médailles d’or aux Prix du magazine canadien et trois prix Judith-Jasmin. Elle a également récolté des nominations aux Prix Michener et au prix Albert-Londres.