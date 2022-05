Vivre loin, loin de la ville

Après un passage en salle, ce documentaire de Laura Rietveld, proposé ici en version écourtée, présente une famille d’origine belge dont les parents ont décidé de vivre en autarcie dans la forêt gaspésienne, pas trop loin de la mer, et dont les grands enfants doivent maintenant choisir s’ils poursuivent dans la même voie.

La famille de la forêt, UNIS, 20 h

Survivre à la ville

Cette série documentaire, animée par Olivier Niquet, porte sur les effets de l’aménagement de nos villes sur notre santé, physique et mentale, et des solutions possibles pour rendre la vie plus saine en ville. Le premier épisode s’intéresse à l’anxiété qui nous guette et de la « nature » urbaine qui peut nous aider à la contrôler.

Ma ville au rayon X, Savoir Média, 21 h 30 et savoir.media