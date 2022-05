Les flâneurs

L’escroc canadien de la crypto

Une plateforme d’échange de cryptomonnaies, une mort soudaine en Inde, et 250 millions de dollars partis en fumée : c’est le cocktail explosif et intrigant derrière l’histoire du Canadien Gerald Cotten, fondateur de Quadriga CX, résumée dans un nouveau documentaire Netflix. Dans Trust No One: The Hunt for the Crypto King, les nombreuses théories complotistes des clients floués sont mises à l’épreuve par les travaux de journalistes du Globe and Mail, qui rappellent les faits dans cette histoire. Une immersion rythmée et simplifiée de cet univers, où les utilisateurs remettent tout en cause : du système financier à la mort de M. Cotten.