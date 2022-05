Devoir de mémoire à la Maison nationale des patriotes

Ce texte fait partie du cahier spécial Culture Montérégie

« Notre mission est assez unique puisqu’il n’y a aucun autre musée qui se concentre sur la période du Bas-Canada, c’est-à-dire de 1800 à 1850 », fait remarquer la directrice générale du lieu, Christine Devey. Et si vous entriez dans l’histoire…

La Maison nationale des patriotes est un complexe muséal qui, depuis 1985, a pour mission de faire connaître les faits saillants de la vie quotidienne des patriotes. Celle-ci gère deux sites patrimoniaux et muséaux complémentaires : la maison Jean-Baptiste-Mâsse, à Saint-Denis-sur-Richelieu, et le site patrimonial de la prison des Patriotes-au-Pied-du-Courant, à Montréal. « C’est un devoir de mémoire important. Ce sont des lieux uniques, où l’on peut entrer dans l’histoire », souligne Mme Devey.

Fenêtre unique sur l’histoire

En Montérégie, l’exposition permanente de la maison Jean-Baptiste-Mâsse, renouvelée l’été dernier, offre une présentation factuelle du mouvement patriote des années 1830 et particulièrement des années charnières de 1837-1838. Cette exposition permanente s’adresse à un public de tout âge ; les enfants peuvent suivre un parcours sonore leur étant destiné avec en main un cahier de jeux, et les plus grands peuvent aller plus loin dans leur découverte grâce à une application numérique.

« Nos expositions permanentes donnent un accès privilégié à notre collection et à d’importantes collections privées sur l’histoire des patriotes », note Mme Devey. L’attrait principal de la Maison nationale des patriotes reste toutefois les objets de sa collection. « On a peu d’objets, mais chacun est très significatif — par exemple, ces lettres écrites la veille de la pendaison des patriotes », raconte-t-elle.

La Maison nationale des patriotes s’associe à l’occasion à des organismes socioculturels locaux pour mettre en valeur les richesses culturelles de la région. Si les expositions temporaires sont la plupart du temps en lien avec la thématique du musée, l’exposition temporaire Bac à bac, à l’affiche jusqu’au 3 juillet, fera quant à elle découvrir des artistes de la région de la vallée du Richelieu. La programmation annuelle offre aussi spectacles, conférence et événements à saveur historique. Le 23 mai prochain, à l’occasion de la Journée nationale des patriotes, aura lieu une démonstration de ceinture fléchée.

Après deux ans de pandémie, la Maison nationale des patriotes est prête à accueillir de nouveau les visiteurs : « Nos lieux sont parfois oubliés, parce que nous sommes proches de Montréal. Mais il y a énormément à voir en Montérégie. On est une terre de culture ! » conclut Mme Devey.