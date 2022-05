Une pépinière d’artistes en Montérégie

Ce texte fait partie du cahier spécial Culture Montérégie

Le 5 mai dernier à Salaberry-de-Valleyfield, Culture Montérégie et le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) récompensaient le travail d’artistes locaux. L’occasion de souligner la vitalité culturelle de la région.

La Montérégie est une pépinière d’artistes, si on en croit Anne-Marie Jean, présidente-directrice générale du CALQ. « Cette région est particulièrement dynamique, et elle comprend de nombreux centres de création et de production des arts », dit-elle.

La preuve en est, par exemple, ce programme de partenariat territorial, additionné aux programmes réguliers du CALQ, proposé en partenariat avec l’agglomération de Longueuil et le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. Un programme qui permet de distribuer 1,8 million de dollars sur trois ans en soutien à des projets artistiques réalisés en Montérégie avec l’aide de partenaires régionaux et sélectionnés par un jury local. « C’est un formidable catalyseur économique, social et culturel », résume Anne-Marie Jean.

L’artiste de l’année

Chaque année, le Conseil décerne des prix, en partenariat avec Culture Montérégie, pour faire reconnaître le travail des artistes dans chaque région du Québec. Ce prix s’accompagne d’un soutien financier de 10 000 $ pour la recherche, la création et la diffusion d’œuvres artistiques. « Ceci permet de mettre les projecteurs sur un créateur dans chaque région du Québec », explique Anne-Marie Jean. Les artistes de toutes disciplines — littérature, musique, architecture, théâtre, arts visuels, danse, cinéma, arts du cirque, etc. — sont invités à déposer leur candidature pour faire valoir la qualité de leur parcours et leur apport au dynamisme culturel de leur région.

« Un jury composé d’artistes multidisciplinaires évalue également leur contribution à leur champ disciplinaire », ajoute-t-elle. À un jury composé de pairs revient ainsi la charge de sélectionner le ou la lauréate. Plus qu’un aboutissement, ce prix du CALQ souligne le cheminement, voire l’exploration artistique. Comme il l’a fait l’an dernier en récompensant l’écrivaine Karoline Georges, dont le travail oscille entre écriture et arts numériques.

« La grande liberté de cette expression me permet d’être en conjonction entre travail littéraire et numérique », exprime celle qui se dit « à la recherche d’une nouvelle façon d’explorer la poésie ».

Et le lauréat est…

Cette année, le CALQ souligne l’originalité et la pertinence du parcours artistique du Montérégien Guillaume Boudrias-Plouffe, prolifique artiste en art visuel, qui réinterprète la culture populaire avec les installations et les sculptures qu’il incorpore à des lieux publics. « L’idée de ces œuvres est de faire connaître la petite histoire qui se cache derrière ces lieux, explique le lauréat. Ce lien se crée à travers le folklore, les légendes, les personnages historiques ou, encore, la tradition orale. »

Son approche est résolument sociale, puisque le public est invité à faire sa propre interprétation de l’œuvre et à partager ses références et son vécu durant ces « actions performatives ». « Cela permet d’ancrer l’œuvre dans le tissu social dans lequel elle s’intègre », dit-il. À l’instar de son exposition J’aurai pas d’mourrure ! née d’une exploration historique de la région de Charlevoix autour du légendaire personnage d’Alexis le Trotteur. Ou, encore, sa Jarnigoine grimpante, l’œuvre d’art public réalisée pour l’école Le Rocher de Saint-Amable, qui décline l’univers du haricot magique dans une municipalité marquée par la culture traditionnelle de la patate. Ou, enfin, son Vernacularium des LONGUE{U}IL, installé dans le parc Le Moyne, « un lieu qui contient tout un assemblage d’histoires écrites et orales, et de traces des gens qui ont vécu ici à une autre époque ».

Outre son univers, où s’entrecroisent histoire populaire et lieux du quotidien, c’est la démarche créative de cet artiste qui surprend par son originalité. Chaque projet artistique est porté par tous les membres de la « famille Plouffe », comme ils se désignent eux-mêmes, en référence à l’univers de Roger Lemelin : Guillaume, le père, Émilie Levert, la mère, et leurs trois enfants, Émeline, Léo et Zéphir. Chacun apporte sa vision et sa contribution. « C’est une posture pour défier cette idée que l’artiste est un génie solitaire, dit-il. Je lui préfère l’idée d’une entité qui travaille en famille. »

Tisser un lien à la fois

La plus récente création de la famille Plouffe est une contribution à l’œuvre audio de Zipertatou (ou Jean-Philippe Thibault) dans le cadre de l’expo Filent dessus, filent dessous présentée au Musée POP de Trois-Rivières pour la Biennale nationale de sculpture contemporaine. Sept entrevues ont été enregistrées à cette occasion avec les artisanes de l’atelier Le fil d’Ariane, qui invite les personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme à utiliser la broderie d’art pour développer leur potentiel créatif.

« Nous rendons modestement hommage à la douceur et à la candeur des échanges que nous avons eus avec elles », dit Guillaume Boudrias-Plouffe, précisant que les enfants ont participé à ces entrevues en posant leurs propres questions. Son travail a été salué par le jury comme un « vent de fraîcheur dans le milieu des arts visuels, qui déjoue les codes sociaux ».

Les autres prix 2022 Le prix Relève Télé-Québec est décerné à Stéphanie Hamelin Tomala pour son talent de compositrice, musicienne (violon et piano) et chanteuse. Une polyvalence qui se traduit dans la diversité de ses musiques de film saluées dans les festivals internationaux. Bourse : 2000 $ et un portrait réalisé par la Fabrique culturelle. Le prix numérique TVRS–Blimp Télé est attribué à Carl Veilleux, homme-orchestre en arts de la scène, qui fusionne théâtre, marionnette et chant. Son spectacle présenté l’an dernier, Le Roi boréal, est une prouesse technologique cachée sous une enveloppe poétique, inspiré par les épisodes de confinement : « Quelle poésie enivrante quand on voyait les animaux sauvages reprendre possession du territoire urbain ! » dit Carl Veilleux. Sa marionnette géante, qui représente un orignal grandeur nature, est munie de capteurs qui déclenchent sons et lumières sur son passage. L’an dernier, ce spectacle, organisé par le CALQ, a fait une tournée dans les CHSLD et les RPA de Longueuil. Bourse : 3000 $. Le prix Patrimoine revient quant à lui à la MRC de Beauharnois-Salaberry, qui depuis dix ans, défend « une volonté politique de mettre en lumière la culture et le patrimoine », explique Camille Crépeau, conseillère en développement du patrimoine à la MRC. De cette stratégie a émergé la série Un patrimoine à découvrir, diffusée sur la chaîne YouTube de NousTV. En 16 épisodes d’environ 8 minutes chacun, cette série rend hommage à l’histoire qui se trame derrière les bâtiments ancestraux de la région. « Une série qui a suscité un accueil très enthousiaste dans la communauté », résume Camille Crépeau. Bourse : 2000 $. Enfin, Culture Montérégie a remis le titre de membre honoraire à vie à Andrée Bouchard pour son engagement significatif dans la culture de sa communauté. Depuis l’an dernier, elle est mairesse de Saint-Jean-sur-Richelieu.