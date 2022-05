Une autre statue controversée prise pour cible de vandalisme

La controversée statue d’Ahuntsic, célèbre figure de la Nouvelle-France qui a donné son nom au quartier du nord de Montréal, a encore une fois été vandalisée au cours des derniers jours. De quoi ranimer le débat autour de ce personnage historique qui a longtemps été représenté à tort comme un martyr autochtone dans l’imaginaire collectif.

Beaucoup de doutes entourent encore aujourd’hui la légende d’Ahuntsic, mort tragiquement en canot avec le missionnaire récollet Nicolas Viel dans les eaux de la rivière des Prairies en 1625. À l’époque, on croyait qu’Ahuntsic était un jeune Huron converti au christianisme qui accompagnait le frère Viel dans son périple pour évangéliser les Autochtones. D’ailleurs, le mot ahuntsic désigne, en langue huronne, un être petit, vif et frétillant.

Pour ajouter au mythe, le récollet Gabriel Sagard fera courir le bruit dans les années suivant le drame que son ancien compagnon et le jeune Ahuntsic ont été sauvagement tués par des Autochtones qui résistaient à la christianisation, hissant ces personnages au rang de héros dans le roman national durant plus de trois siècles.

Or, certains éléments tendent aujourd’hui à démontrer que cette version de l’histoire est erronée. Non seulement la noyade de Nicolas Viel et d’Ahuntsic serait accidentelle, mais il fait consensus depuis les années 1940 que ce dernier n’était pas huron, mais bien français. Des détails que l’on ignorait en 1903, au moment où la Société Saint-Jean-Baptiste a inauguré, près de l’église de La Visitation, deux monuments à la gloire de Nicolas Viel et d’Ahuntsic, qui porte la coiffe traditionnelle autochtone sur la statue à son effigie.

« [Même si on sait aujourd’hui qu’Ahuntsic n’était probablement pas un Autochtone], je trouve ça triste de s’en prendre à cette statue. Elle représente quand même le mariage de nos ancêtres français avec la culture autochtone », déplore Patrick Goulet, l’un des marguilliers de la paroisse de La Visitation, après avoir constaté dimanche que la structure de béton avait été la cible de vandalisme.

Écriteau raciste

Les dégâts sont somme toute assez mineurs, même si la statue a été quelque peu endommagée, visiblement au marteau ou à la masse. On a aussi barbouillé le passage sur la plaque commémorative où l’on peut lire qu’Ahuntsic a été tué par de « méchants Hurons ».

En plus d’induire en erreur, cet écriteau est qualifié par plusieurs de raciste. Idem pour la plaque que l’on trouve sous le monument de Nicolas Viel, sur laquelle on qualifie les Hurons de « barbares ». Régulièrement au cours des dernières années, des citoyens ont demandé qu’on retire ces mots. Certains vont encore plus loin et plaident pour que l’on transforme complètement la statue d’Ahuntsic afin qu’il ne soit plus représenté en Autochtone, mais bien en Européen.

Il faut absolument ajouter une nouvelle plaque pour tout mettre en contexte. Car sinon, il va y avoir encore du vandalisme.

« Le ministère de la Culture et le Centre de conservation ne veulent pas que l’on apporte des changements à l’écriteau, car la statue est située au cœur du site patrimonial de Sault-au-Récollet. Il faut laisser tout tel quel », explique Patrick Goulet.

Sensible aux critiques, la fabrique de paroisse est tout de même allée jusqu’à masquer les deux plaques commémoratives l’été dernier. Elle a finalement fait marche arrière quelques semaines plus tard, car des citoyens considéraient que l’on n’avait pas à en faire autant. Ces plaques font aussi maintenant partie de l’histoire et témoignent de la manière dont étaient traités les Autochtones jadis, disaient-ils.

« Il faut absolument ajouter une nouvelle plaque pour tout mettre en contexte. Car sinon, il va y avoir encore du vandalisme. En ce moment, tout le monde se renvoie la balle. La Ville dit que ce n’est pas à elle d’agir, car c’est un terrain privé. Et la fabrique dit qu’elle n’a pas d’argent », se désole Jocelyn Duff, membre de la Société d’histoire d’Ahuntsic-Cartierville.

Ce n’est pas la première fois que la statue d’Ahuntsic est la cible de vandales. En 1990, année de la crise d’Oka, elle avait aussi été endommagée pour être complètement restaurée 20 ans plus tard grâce aux dons des paroissiens.

Ironie de l’histoire : le vandalisme en 1990 avait été perçu comme un acte raciste envers les Autochtones dans le contexte politique très tendu de l’époque. Aujourd’hui, c’est plutôt le monument en soi qui est vu comme tel. Cela dit, on ignore qui s’en est pris à la structure de la sorte. La fabrique n’a pas voulu porter plainte à la police.