La méthode Poutine

Les documentaires dressant le portrait de l’homme fort du Kremlin sont relativement nombreux, et souvent éclairants, sur son passé, ses ambitions et ses motivations. En voici un autre qui s’ajoute, une production française toute neuve, alimentée par une pléthore de spécialistes et de gens qui ont été dans l’entourage du président russe.

Poutine, l’homme qui voulait être empereur, Télé-Québec, 20 h

Défi sucré

On se garde une petite place après le souper pour déguster des yeux les deux épreuves du défi de cette 3e étape de la compétition culinaire radio-canadienne. Les dix candidats toujours dans la course devront réaliser un dessert entièrement de couleur rouge et un autre qui devra être flambé.

Les chefs !, Radio-Canada, 20 h