Les flâneurs

Bad cop

Les créateurs de la série The Wire ajoutent une couche sociocritique à HBO avec We Own This City. La production de six épisodes s’inspire d’une vraie enquête récente sur un groupe de ripoux de la police de Baltimore. La mécanique expressive éprouvée dans Sur écoute, de David Simon et George Pelecanos, reste en gros la même avec un style quasi documentaire pour exposer la faillite d’une institution sociale censée aider et protéger les honnêtes gens. Le rythme est lent, quasi ennuyeux, un brin didactique. La démonstration manichéenne (bon cop, bad cop) en agacera plusieurs.