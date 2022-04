La véritable histoire inventée de Hezekiah Procter

Soyons transparents puisqu’Andrew McClelland, dit Li’l Andy, l’est. Hezekiah Fortescue Procter n’a jamais existé, c’est Li’l Andy qui l’a inventé, qui raconte son histoire et l’incarne. C’est Li’l Andy et son groupe qui interprètent et jouent ses chansons, presque toutes écrites et composées par Li’l Andy lui-même, à la manière du temps. Cela dit, si Li’l Andy avait voulu nous faire le coup, on aurait toutes les raisons de croire qu’un grand pionnier de la musique populaire américain a été miraculeusement extirpé des limbes.

« J’y ai pensé, sourit Li’l Andy chez lui. Aller au bout d’un hoax ? Ça aurait sans doute tenu la route, à une époque où le vrai et le faux sont à la portée d’un clic sur Internet. Personne n’aurait soupçonné un tel travail de recherche — j’y ai mis presque 10 ans ! — avec les notes de bas de page et tout un contexte absolument véridique, pas plus que les enregistrements faits avec la technologie de l’époque. Mais ça m’a semblé plus intéressant d’afficher clairement ma démarche. » Ça devient un commentaire sur l’époque, celle d’aujourd’hui et celle d’alors, on mesure ce qui est crédible par rapport à ce qui est vérifiable.

Hezekiah Procter dans la tourmente

Tout est vrai dans le roman de Li’l Andy qui accompagne l’album, y compris l’incroyable histoire du soulèvement ouvrier de 1929 à la filature Loray Mills de Gastonia, en Caroline du Nord, seule et unique grève nommément communiste, réprimée dans le sang. Li’l Andy y mêle la famille Procter. « Qu’un Hezekiah y tienne le rôle du troubadour engagé, après avoir chanté le catalogue Roebuck et les vertus de l’automobile [Get Behind the Wheel of an Auto-Mobile !] n’a rien d’extraordinaire. Même un pur et dur Woody Guthrie a claironné pour le gouvernement le grand progrès que représentait le Hoover Dam. » Il fallait bien gagner sa vie.

Contrairement à l’impression que l’on a en regardant Jazz ouCountry, les documentaires de Ken Burns sur la musique américaine, tout n’a pas été dit, montré, entendu. Il n’y a pas d’histoire définitive. Il y a des traits communs à beaucoup d’histoires, c’est tout.

En vérité, des Hezekiah ont existé un peu partout. Nombreux sont les musiciens qui ont trimballé leur p’tit bonheur et traversé moult malheurs, avec pour bagage quelques chansons à la mode et quelques-unes de leur cru, une guitare, un banjo, un violon, un accordéon en bandoulière, dans les « medecine shows » et autres formes d’agrément populaire à travers l’Amérique des années 1910-1920. Certains ont même eu l’occasion, tel Procter, d’immortaliser une poignée de rengaines, de ritournelles, d’hymnes, voire du blues, du ragtime : cela se faisait au gré de glaneurs itinérants de nouveaux talents, envoyés par l’industrie naissante du disque avec leur équipement de fortune, à commencer par le « wire recorder », petit appareil dont les prospectus vantaient la « mémoire électronique ».

Portrait composite

Ainsi obtient-on The Complete Recordings of Hezekiah Procter (1925-1930), soit l’ensemble des enregistrements « redécouverts » de ce grand oublié : 18 titres sur fil d’acier. Un peu de tout : du religieux et du séculaire, du joyeux et du protestataire, du mélancolique et du… publicitaire. Les 128 pages du roman documentaire sont aussi passionnantes que celles, officielles et célébrées, consacrées dans d’autres ouvrages à Jimmie Rodgers, Robert Johnson ou Hank Williams. Et pas moins vraies, constate-t-on. « Contrairement à l’impression que l’on a en regardant Jazz ouCountry, les documentaires de Ken Burns sur la musique américaine, tout n’a pas été dit, montré, entendu. Il n’y a pas d’histoire définitive. Il y a des traits communs à beaucoup d’histoires, c’est tout. »

Son Hezekiah est en cela un archétype, ou mieux, un croisement de destins. « Il y a dans toutes ces histoires des collections de 78 tours qui refont surface et qui révèlent des enregistrements et des artistes dont on ignorait l’existence. Il y a presque toujours une maladie dans le fil narratif, qui justifie le fait qu’un musicien pauvre fait des chansons parce qu’il ne peut pas faire autre chose. Il y a presque toujours un passage par l’église. Il y a invariablement le moment où un certain succès mène à l’exploitation de l’artiste par l’industrie du disque et par les promoteurs. Il y a presque toujours une fin tragique, ou un moment où on perd la trace de l’artiste. C’est le côté enquête qui revient. » Ainsi n’existe-t-il que quatre « photos » de Procter, presque aussi rares que les trois de Robert Johnson. Le photographe Paul Elter a créé de vrais « tintypes », photos uniques sur métal, pour transformer Li’l Andy en Hezekiah.

À tous les musiciens oubliés…

Rien de tout ça ne nous intéresserait longtemps si les chansons n’étaient pas si parfaitement réussies : on a envie d’en apprendre plus parce que les airs semblent vraiment surgir du passé. Le coffret fournit aussi des versions analogues, sur ruban magnétique, en stéréo. On peut comparer, pour le plaisir, et puis partir sur les routes avec du « beau » son. « Les wire recordings ne sont pas faits pour la balade… » convient volontiers Li’l Andy. « J’ai fait tout ça pour me sortir de moi-même, et ça m’a aussi permis de vivre la pandémie sans trop m’en apercevoir : j’étais Hezekiah Procter, j’étais ailleurs. Pour me rendre compte que le sort de l’artiste n’a pas tant changé. C’est pourquoi le roman est dédié “à tous les musiciens oubliés, d’hier et de demain”. » Lui y compris.

The Complete Recordings of Hezekiah Procter (1925-1930) Albums et roman par Li’l Andy, disponibles en plusieurs formats