Les lois sur le statut de l’artiste enfin réformées 

La ministre de la Culture, Nathalie Roy, présentera finalement mercredi au parlement sa réforme des lois sur le statut de l’artiste. Le milieu culturel, qui réclame cette refonte depuis quatre ans, fonde de grands espoirs, mais plusieurs craignent maintenant que le projet de loi meure au feuilleton avant les élections.

La ministre Roy pourrait notamment annoncer que les deux lois qui encadrent les conditions de travail des artistes depuis la fin des années 80 soient fusionnées dans une seule et même pièce législative. Ainsi, les auteurs bénéficieraient du même cadre que les acteurs et les chanteurs pour négocier leur contrat avec leur éditeur : une demande de longue date de l’Union des écrivaines et des écrivains québécois (UNEQ).

« Concrètement, ça nous permettrait en tant que syndicat de négocier collectivement des conditions minimales. Ça éviterait à chaque écrivain de devoir négocier son contrat seul avec son éditeur. Ce serait historique, car en ce moment, aucun écrivain n’est en mesure de négocier un contrat qui a de l’allure face à des maisons d’édition qui sont de plus en plus grosses », explique le directeur général de l’association professionnelle, Laurent Dubois.

Selon nos informations, le projet de loi prévoit bel et bien des ajustements législatifs pour améliorer les conditions de travail des écrivains. La réforme du statut de l’artiste incorporerait également de nouvelles dispositions concernant le harcèlement en milieu de travail.

Il s’agit là de l’une des principales réclamations de l’Union des artistes (UDA). Car à l’heure actuelle, seuls les artistes qui sont des salariés bénéficient des protections prévues par la Loi sur les normes du travail à propos du harcèlement psychologique. Or, très peu d’artistes jouissent de ce statut professionnel, la grande majorité étant des contractuels.

Plus long que prévu

D’autres changements sont à prévoir dans ce projet de loi, et certains d’entre eux sont attendus depuis plusieurs années, voire quelques décennies. À l’Assemblée nationale, on parle d’une réforme majeure des lois sur le statut de l’artiste depuis au moins 2010, lorsque l’ancien maire de Québec et ex-ministre de la Culture, Jean-Paul L’Allier avait publié un rapport à ce sujet.

Lors des dernières élections en 2018, la Coalition avenir Québec (CAQ) en avait fait une promesse de campagne, mais in fine le dépôt d’un projet de loi aura pris plus de temps que prévu, attisant l’impatience au sein du milieu culturel. Dans l’entourage de Nathalie Roy, on dit que la pandémie y est pour beaucoup, ce dont doute cependant la critique libérale en matière de Culture, Christine St-Pierre.

« La pandémie a le dos large, une loi peut se faire facilement en télétravail. Je pense qu’en réalité, on a avancé très lentement », a dénoncé la députée de l’Acadie. « C’est facile de déposer un projet de loi juste avant les élections en se vantant que la promesse a été tenue. Mais moi, je pense qu’on aurait très bien pu adopter une loi avant les élections si le gouvernement avait déposé plus tôt. »

À six semaines de la fin de la session parlementaire, Christine St-Pierre serait étonnée que le projet de loi puisse être adopté avant le déclenchement de la campagne électorale. Elle espère surtout que la réforme qui sera déposée mercredi soit assez solide pour que le prochain gouvernement s’en inspire et dépose un projet de loi rapidement après les élections. C’est ce qui avait permis entre autres l’adoption en 2014 de la Loi concernant les soins de fin de vie, malgré le changement de parti au pouvoir quelques semaines plus tôt.

Du côté de Québec solidaire, Catherine Dorion dit entretenir « une lueur d’espoir » que la réforme soit votée par les députés avant le scrutin du 3 octobre. Pour cela, elle en appelle à la collaboration de tous. « Étudions rapidement ce projet de loi. Les oppositions et les organisations vont collaborer à fond la caisse. Même si le projet de loi n’est pas parfait, on va être capable de faire des concessions. Mais il faut absolument régler ce problème-là le plus rapidement possible pour que ce ne soit pas encore remis aux calendes grecques », a avancé la députée de Taschereau en entrevue au Devoir.