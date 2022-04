Les flâneurs

Notre-Dame embrasée

Tous ceux qui ont tremblé, ahuris, en voyant sur leur petit écran la cathédrale Notre-Dame de Paris flamber et sa flèche s’écrouler il y a trois ans peuvent apprécier le film de Jean-Jacques Annaud Notre-Dame brûle, sur un scénario de Thomas Bidegain. On avait vu des documentaires sur le sujet, mais cette recréation du brasier, des hauts faits des pompiers et des prières des témoins nous entraîne ailleurs. Ici, les gargouilles crachent une lave de plomb et les flammes environnent les sauveteurs d’icônes et de reliques. Le miracle, c’est que l’édifice le plus visité du monde ne se soit pas écroulé.