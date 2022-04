Ana Sokolović prend la tête de la Société de musique contemporaine du Québec

La Société de musique contemporaine du Québec a un nouveau visage : Ana Sokolović, compositrice de 54 ans née à Belgrade et active à Montréal depuis 30 ans, succède à Walter Boudreau à la tête de la plus importante institution canadienne dédiée à la musique contemporaine.

Le choix de Mme Sokolović intervient un peu plus de sept mois après l’annonce du départ de M. Boudreau, qui dirigeait la SMCQ depuis 1988. La nomination est remarquable, puisqu’elle consacre la « primus inter pares » des compositeurs québécois, une compositrice dont la renommée s’étend bien au-delà de nos frontières.

Grâce notamment à son opéra Svadba (Le mariage), la maestro pointe, selon le site spécialisé Operabase, au quatrième rang des compositeurs d’opéras vivants les plus joués au monde au cours de la décennie 2010-2019.

En d’autres temps, ceux de Jacques Hétu, être joué ou reconnu éveillait soupçons et jalousies. Les temps changent, heureusement. Ils changent même vite, et la convivialité est l’une des priorités de la nouvelle directrice de la SMCQ, interrogée par Le Devoir. « Je n’ai jamais été auparavant dans une position de direction artistique. J’ai ma vision de la société, que je vois de manière holistique. Mon travail est donc basé sur la collaboration avec beaucoup de gens. »

En contact avec le public

Lorsqu’on interroge Ana Sokolović sur l’articulation entre la SMCQ et l’espace culturel Le Vivier, la réponse va même au-delà : « Nous sommes tous des collaborateurs sur un même territoire et nous allons tous collaborer. Pas juste Le Vivier, il y a d’autres organismes, d’autres arts, d’autres branches. Nous aurons cette ouverture vis-à-vis de la danse, du théâtre, de l’opéra, évidemment, et avec d’autres maisons de production. »

Autre priorité : l’auditoire. « Ce qui m’intéresse, c’est le contact avec le public. La société [actuelle] est différente de la société d’il y a même 10 ans. Il faut se réapproprier la connexion avec le public, qui a changé à cause de la technologie, à cause de ce qui se passe socialement — les bonnes et moins bonnes choses de la vie. »

Tout en maintenant les années hommages (dont elle fut l’objet en 2011-2012), les concerts portraits, le festival Montréal/Nouvelles Musiques et le travail éducatif de la SMCQ, Ana Sokolović souhaite multiplier les collaborations et s’ouvrir « un peu plus vers l’international ».

À ce titre, Mme Sokolović souligne que « la SMCQ n’est pas qu’une maison de production : c’est une société ». Un terme qui, à ses yeux, implique « un carrefour d’idées, des contacts entre compositeurs, interprètes et publics ». « J’aimerais aussi inclure les musicologues, établir une connexion complète “artistico-générale”, des liens avec mon enseignement et ma chaire de recherche en création d’opéra. Il faut développer la recherche, car il faut s’adapter — y compris à la technologie — pour refléter la société d’une manière actuelle. »

La maestro ne peut pas encore dévoiler ses plans : « J’ai beaucoup d’idées, mais en matière de concrétisation, rien n’est approuvé. Je commence en juillet, D’ailleurs, la saison prochaine et une partie de la suivante ont été élaborées par Walter Boudreau. Ce sera donc une appropriation lente. »

On ne peut s’empêcher de demander à la nouvelle directrice artistique de la SMCQ ce qu’elle pense du fait que le grand hommage symphonique du centenaire de Jean-Paul Riopelle, en 2023, soit confié à Serge Fiori. « Je n’ai rien à dire. La décision appartient à l’OSM. J’estime énormément Serge Fiori », nous répond Ana Sokolović. « C’est une façon de voir l’hommage à Riopelle. On peut rendre hommage à Riopelle de mille et une façons, et j’espère que, dans le futur, on va rendre hommage à Riopelle de mille et une façons. »