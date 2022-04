Les flâneurs

La voie de la vérité

Jerrod Carmichael a enregistré pour HBO un spectacle intitulé Rothaniel, un stand-up pas comme les autres, et pas seulement parce que l’humoriste y déclare son homosexualité. Engagé sur « la voie de la vérité », l’homme noir de 35 ans livre pendant une heure, dans l’intimité du Blue Note Jazz Club, des confessions qui suscitent des vagues irrépressibles de rires et d’émotion. En commentant les réactions de ses parents, amis et collègues avec une honnêteté désarmante, une intelligence indéniable et une sensibilité peu commune, Carmichael dresse un portrait vibrant de ce qui unit et divise l’Amérique d’aujourd’hui. Du grand art. Sur Crave (en anglais).