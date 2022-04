«MLB The Show 22»: pas très loin d’un retrait sur trois prises

Rédiger la critique d’un jeu de sport, surtout ceux des grandes franchises comme MLB The Show, s’avère souvent difficile. On se demande essentiellement si chaque itération est la simulation la plus réussie de son sport et si elle est meilleure que celle de l’année précédente. C’est qu’année après année, des franchises comme NHL, FIFA, Madden et MLB The Show n’offrent pas assez de nouveautés pour justifier le plein prix de leurs nouvelles éditions. MLB The Show 22 n’échappe malheureusement pas à cette dynamique. Bien que cette simulation de baseball soit plus agréable à jouer que jamais, le manque d’ajouts significatifs la rendra difficile à vendre à celui qui possède la version 21.

Il ne s’agit pas ici de montrer d’un doigt accusateur son développeur, San Diego Studio. Après tout, il ne fait qu’épouser un modèle d’affaires qui s’est depuis longtemps avéré lucratif. De prime abord, il peut sembler étonnant que les jeux de sport, qui se prêteraient pourtant bien à un modèle axé sur le contenu saisonnier, ne soient pas entrés dans le train tiré par les grandes franchises appartenant à d’autres genres, comme Call of Duty. Mais pourquoi EA Sports ou Sony nous feraient-ils payer moins cher pour des mises à jour annuelles de leurs jeux quand elles peuvent exiger le plein prix pour une nouvelle édition ? Poser la question, c’est y répondre.

Cela dit, il serait injuste de dire que MLB The Show 22 n’apporte aucun changement par rapport à MLB The Show 21. Parmi les nouveautés, citons un nouveau mode coopératif, qui nous permet de jouer avec deux amis en ligne et d’affronter des adversaires du monde entier. Bon, on ne fait d’abord que se partager les présences au bâton, mais lorsqu’on a des coureurs sur les buts, ça peut devenir intéressant. Cette première itération d’un mode coopératif est bienvenue.

Autre changement assez important : on peut désormais jouer plus d’une saison dans le mode « De mars à octobre », la version épurée du mode Franchise dans laquelle on ne joue que des moments clés de l’année, en route vers la Série mondiale. Nul doute que ça ajoutera de la longévité à ce mode, qu’on préfère au mode Franchise traditionnel.

Dans la même veine, on aime beaucoup que MLB The Show 22 comprenne que le baseball est un sport lent auquel on n’a pas tous le même temps à accorder. Dans certains modes de jeu, on nous permet de jouer aussi peu que deux manches, tandis que d’autres nous mettent carrément dans des situations précises et déterminantes, nous gardant ainsi constamment dans l’action. Certains mordus du baseball ne craindront pas de jouer les neuf manches à chaque match, mais les joueurs occasionnels sont aussi accommodés.

Comme toujours, MLB The Show 22 offre une jouabilité fantastique, qui a été rafraîchie avec de nouvelles animations et fonctionnalités. Côté présentation, toutefois, on ne peut taire notre déception. Pas que le jeu soit moche en général, mais ses textures ont un aspect un peu plastique brillant qui l’éloignent d’une apparence photoréaliste. Aussi, pour un jeu dans lequel on passe la majorité de son temps à regarder des pelouses soigneusement tondues, MLB The Show 22 offre des surfaces de jeux particulièrement laides. On s’attendait à mieux sur la nouvelle génération de consoles.

MLB The Show 22 ★★★ Développé par San Diego Studio et publié par Sony Interactive Entertainment. Offert sur PlayStation 4 & 5, Xbox One, Xbox Series X & S et Nintendo Switch.