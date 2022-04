C’est la fin pour « Plus on est de fous, plus on lit »

Après 11 années à l’antenne de la première chaîne de Radio-Canada, l’une des dernières émissions littéraires dans les médias québécois, Plus on est de fous, plus on lit, tirera sa révérence dans quelques semaines. L’animatrice Marie-Louise Arsenault présentera à compter de l’automne un nouveau talk-show le samedi après-midi.

Par voie de communiqué, la direction de Radio-Canada a laissé savoir que cette décision de mettre fin à l’émission avait été prise par Marie-Louise Arsenault, qui « avait envie de relever un nouveau défi ».

La société d’État ne précise pas si une nouvelle émission littéraire succédera à Plus on est de fous, plus on lit. On se contente d’indiquer que l’émission qui occupera la grille horaire à l’automne les après-midi en semaine sera consacrée à la « culture ».

« Concernant le contenu littéraire, ils demeureront évidemment bien présents à l’antenne. En plus de la place accordée dans nos diverses émissions et dans le nouveau créneau culturel en après-midi (qui sera annoncé plus tard), Marie-Louise reviendra à l’animation du Combat des livres jeunesse et du Combat national des livres et elle fera plusieurs entrevues avec des auteurs et des penseurs, qui seront diffusées sur ICI Première dans l’année », peut-on lire dans le communiqué publié mardi matin.

Au cours des dernières années, Plus on est de fous, plus on lit avait entrepris un virage par rapport à ses débuts en abordant des thèmes qui dépassaient souvent le cadre de la littérature, notamment la télévision ou encore la culture populaire. La littérature demeurait cependant le fil conducteur, ce qui en faisait la dernière émission principalement consacrée à la littéraire sur les ondes du diffuseur public depuis la disparition de l’émission Lire sur ARTV.

Le retrait des ondes de Plus on est de fous, plus on lit marque la fin d’une époque pour ICI Première, d’autant que La soirée est encore jeune, une autre émission phare de la chaîne, cédera définitivement l’antenne le 8 mai prochain après 10 ans de radio. D’autres changements sont à prévoir dans la programmation. Diffusée actuellement les samedis à 16 h, l’émission animée par Monic Néron, Le genre humain, sera déplacée dans la grille horaire à compter de l’automne pour faire place au nouveau projet de Marie-Louise Arsenault, Tout peut arriver.

On présente ce talk-show, qui sera en direct les samedis de 16 à 19 h, comme un « grand plateau » avec plusieurs invités et collaborateurs réguliers, où se mêleront entrevues serrées, performances musicales et discussions animées.