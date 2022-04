Les flâneurs

Des pointes et des déhanchements



Après les pointes et les prouesses techniques d’Edouard Lock, les dé-hanchements et la sensualité brésilienne de Cassi Abranches, c’est le pro-gramme qu’a concocté la São Paulo Companhia de Dança, avec, entre les deux, un duo flamboyant de Marco Goecke. La pièce maîtresse du pro-gramme, Trick Cell Play, de Lock, mêle les vocabulaires classique et contemporain, déconstruisant les corps dont les mouvements saccadés sont dessinés par un éclairage judi-cieux. Plus la soirée avance, plus les corps se libèrent, pour finir portés par les rythmes brésiliens, livrant leur sève à la musique. Le tout se termine samedi au théâtre Maisonneuve.