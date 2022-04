Avec «Classique», Cathy Gauthier persiste et signe

En 20 ans de carrière, 20 ans à parcourir la province avec un style aussi salace que senti, aussi choquant que vivifiant, Cathy Gauthier s’est taillé une place enviable dans l’écosystème de l’humour québécois. Mardi soir dernier, à l’Olympia, devant un parterre hilare réunissant la presse et le milieu, l’Abitibienne de 45 ans dévoilait Classique, son quatrième spectacle solo.

Reprenant exactement là où elle avait laissé avec Pas trop catholique, plantant ses griffes dans le même sillon fertile des rapports femmes-hommes, l’humoriste devenue mère en 2018 a démontré hors de tous doutes et pour notre plus grand bonheur qu’elle n’était pas près de s’assagir, pas près d’éviter les sujets délicats. À peine a-t-elle remercié sa complice Silvi Tourigny d’avoir très efficacement réchauffé la salle, qu’elle se remémore la belle époque où on pouvait encore sortir entre amis dans un bar et mordre une ou deux cuisses. « Nous autres, on appelait ça un vendredi ! » Le ton est donné.

Sans tabous et sans détour

Le fil rouge du spectacle, c’est l’expérience de la maternité. On aborde en détail, et certainement loin de toute magie, avec des images indélébiles, les tenants et les aboutissants de l’accouchement. Épidural et hémorroïdes, déchirements et points de suture, perte de cheveux et disparition des sourcils, sécheresse vaginale et absence de désir… Tous les sujets sont traités sans tabous et sans détour. Que cela fasse plaisir ou non, Cathy Gauthier parle haut et fort du corps de la femme tel qu’il est. Elle poursuit le rire, bien entendu, mais en même temps elle démystifie, elle légitime, elle autonomise, en somme elle contribue à libérer une parole, ce qui est hautement réjouissant.

La sexualité occupe toujours une place de choix, mais il s’agit plutôt cette fois de déconstruire cette réputation de « cochonne » qui lui colle à la peau. Je ne suis pas particulièrement douée pour la pipe, explique-t-elle, pas experte de la branlette. Exploitant le désopilant décalage entre la libido de son mari, démesurée, et la sienne, limitée, l’humoriste convie plusieurs stéréotypes sexuels, pour mieux les faire voler en éclats. Lorsque, grâce à cette invention géniale qu’est la douche-téléphone, le plaisir de la femme survient et submerge tout, on assiste à une apothéose, une scène d’anthologie.



Mine de rien, l’humoriste aborde des sujets sérieux. Il est question de répartition dans le couple des tâches et des richesses, d’indépendance et d’autonomie, mais également d’anxiété généralisée et de dépression post-partum. Pour nous donner une idée de l’état d’apathie dans lequel les antidépresseurs la plaçaient, Gauthier fait le récit d’une visite au Jean-Coutu, où elle remporte 4000 dollars au Loto-Max et s’en fout comme de l’an 40. C’est l’un de ces morceaux de bravoure dont l’humoriste a le secret, des moments où la comédienne prend le dessus, où le corps et la voix se mettent entièrement au service du personnage et de la situation.

Il y a bien quelques passages plus mous, des transitions moins habiles, une ou deux blagues de mauvais goût à propos des handicapés, qui d’ailleurs tombent à plat, mais l’ensemble est tout bonnement admirable. Subjugués par la bête de scène, épatés par l’autrice et émus par la femme, on quitte la salle avec les zygomatiques en feu.

Classique De Cathy Gauthier. À la salle Albert-Rousseau de Québec, le 27 avril ; puis en tournée à travers la province jusqu’en juin 2023.