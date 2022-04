Dissensions en Russie à propos d’Anna Netrebko

La prise de position, mercredi, d’Anna Netrebko ne suffira peut être pas à redorer son blason en Occident, mais sa phrase « Je condamne expressément la guerre contre l’Ukraine, et mes pensées vont aux victimes de cette guerre et à leur famille » fait désormais des vagues en Russie ou des dissensions apparaissent sur le sort qu’il convient de lui réserver.

La passe d’armes a eu lieu jeudi dans l’après-midi par communiqués interposés et c’est Valéry Gergiev qui s’est porté au secours de la soprano qu’il a découvert et lancé en 1994.

La première salve est venue de l’Opéra de Novossibisrk et a été rapportée par l’agence Tass à mi-journée. « Le concert d’Anna Netrebko au Théâtre d’Opéra et de Ballet de Novossibirsk a été annulé (…) en raison de la déclaration de la chanteuse condamnant les actions de la Russie en Ukraine. » Ce récital était prévu le 2 juin.

Le communiqué émis par le Théâtre de Novossibirsk le 31 mars indique : « Hier, l’artiste a fait une déclaration condamnant les actions de notre État. Vivre en Europe et pouvoir se produire dans des salles européennes sont devenus plus importants pour elle que le sort de sa patrie. Ce n’est pas le moment de compromettre ses principes au nom d’une vie plus confortable. Le moment est venu de faire un choix. Le Théâtre a décidé de ne pas organiser le concert. Nous sommes certains que la vérité nous appartient. Nous ne devons pas nous laisser intimider par des personnalités culturelles qui tournent le dos à leur patrie. Notre pays est riche en talents et les idoles d’hier seront remplacées par d’autres ayant une position civique claire. »

Une riposte immédiate

Quatre heures plus tard, Tass a publié une autre nouvelle en provenance du Théâtre Mariinski de Saint-Petersbourg qui a trouvé urgent de préciser que « Le théâtre Mariinsky prévoit qu’Anna Netrebko se produira au festival des Nuits blanches », entre mai et juillet.

« Le programme du Mariinski est encore en cours d’élaboration, mais nous pouvons d’ores et déjà confirmer la prestation d’Anna Netrebko lors du XXXe festival de musique “Stars of the White Nights“ entre mai et juillet 2022“, a déclaré le service de presse du Mariinski » précise l’article de l’agence officielle Russe.

Ce texte de Tass rappelle certes que « Jeudi, le Théâtre académique d’opéra et de ballet de Novossibirsk a annoncé l’annulation du concert de Netrebko » et que « Le site web du théâtre a indiqué que la raison de l’annulation était la déclaration du chanteur condamnant les actions de la Russie », mais il se contente par ailleurs d’indiquer que « le 30 mars, la chanteuse a annoncé qu’elle reprendrait ses représentations en Europe à la fin du mois de mai » n’évoquant en rien ses prises de position.

Aucun communiqué de ce type ne peut sortir au Mariinski sans l’aval de Valery Gergiev. Ce dernier, pressenti pour devenir le chef conjoint des Théâtres Mariinski et du Bolchoï vient donc de sauver Anna Netrebko en Russie. La grande interrogation est de savoir s’il l’a fait en urgence de sa propre initiative ou, d’ores et déjà, avec l’aval de Vladimir Poutine lui-même. À moins que le ping-pong Novossibirsk-Saint-Pétersbourg, au complet, n’ait été orchestré.

Dans tous les cas, assurément, la soprano a compris le message. Elle vient, à l’Est, d’épuiser son nombre de droits à l’erreur.