«Ghostwire: Tokyo» : une beauté obsédante, une prémisse prometteuse, mais un récit ordinaire

L’année 2022 est vieille d’à peine trois mois qu’on a déjà sous la main plusieurs jeux axés sur le combat dont la grande qualité n’a d’égale que la difficulté. Des titres punitifs comme Elden Ring ou Sifu sont construits autour de mécaniques et de règles qu’on apprend à la dure. Pour le petit dernier de Tango Gameworks, Ghostwire : Tokyo, c’est tout le contraire.

Ghostwire raconte l’histoire d’une Tokyo soudainement enveloppée d’un mystérieux brouillard qui fait disparaître sa population et qui la remplace par de sinistres spectres nommés Visiteurs. On incarne Akito qui, tout juste avant cet événement, subit un accident de voiture. Dans la foulée, un fantôme chasseur d’esprits nommé KK, en quête d’une enveloppe corporelle pour se manifester, prend possession du corps mourant d’Akito. Bien qu’ils aient besoin l’un de l’autre dans ce contexte précis, ça ne signifie pas pour autant que leurs objectifs convergent et que règne entre eux la bonne entente. En fait, leur relation se résume à des récriminations sur le fait d’être coincés l’un avec l’autre, un thème surutilisé qui tombe ici à plat. On est loin du niveau d’écriture de la relation entre V et Johnny Silverhand dans Cyberpunk 2077, par exemple. Quant à l’antagoniste principal, il ne dépasse jamais le stade du méchant unidimensionnel dont les motivations n’ont rien d’émouvant. En lui-même, et en dépit d’une prémisse prometteuse, c’est un récit qui n’a rien d’extraordinaire.

Tango Gameworks a fait son nom avec le jeu d’horreur The Evil Within. Et si à première vue Ghostwire peut laisser croire qu’il s’inscrit dans le même genre, il n’en est rien. C’est avant tout un jeu d’action avec une petite dose de frayeur en marge. Si vous êtes en quête d’une bonne frousse, vous serez déçus.

Là où le jeu se rachète, c’est avec sa représentation de Tokyo d’une beauté obsédante où se mélangent des esthétiques hypermodernes et traditionnelles. Un monde détaillé, complexe et parsemé des effets personnels de ses habitants disparus. On le débloque progressivement à mesure que l’on nettoie des portes-Torii, dans une boucle de jeu qu’on finit par autant aimer que détester. Cette progression calculée fait non seulement avancer le récit principal, mais donne aussi accès à de nouvelles quêtes secondaires, beaucoup plus intéressantes, dans lesquelles on aide des esprits à se libérer de traumatismes passés qui les empêchent de passer vers l’au-delà.

Les mécaniques de combat ont l’avantage d’être simples, au détriment d’un manque cruel de profondeur. Bien qu’amusantes par à-coups, elles deviennent vite répétitives. Akito utilise les pouvoirs de KK, qui se présentent sous trois formes : un projectile à tir rapide (vent), une attaque lourde (feu) et une attaque à courte portée (eau), dont l’usage est limité par une jauge d’éther qu’il est possible de remplir. Elles ont au moins l’avantage d’être visuellement élégantes, grâce aux magnifiques animations et aux jeux de lumières qui émanent des mains d’Akito lorsqu’il exécute ses attaques pour ensuite s’emparer du cœur de ses ennemis et les sceller. Ceux-ci souffrent cependant d’un criant manque de variété, avec leurs schémas d’attaque trop similaires pour être vraiment difficiles à vaincre. Les combats à la fin du jeu sont somme toute identiques à ceux du début, et affronter le même type d’ennemi encore et encore ajoute malheureusement à la nature répétitive du jeu.

Ghostwire : Tokyo ★★★ Développé par Tango Gameworks et publié par Bethesda Softworks. Offert sur PC et PlayStation 5.