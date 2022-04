Les flâneurs

Retour vers le présent

La série de science-fiction grand public Parallèles (Disney+) fait forcément penser à certains égards à Dark, à The Leftovers et bien sûr à Stranger Things. Cette histoire d’ados qui se retrouvent dans des univers parallèles après un essai d’un accélérateur de particules au laboratoire de leur bourgade alpine et qui cherchent à retrouver le chemin vers leur présent, menée tambour battant en six petits épisodes, appuie toutefois beaucoup moins sur les effets nostalgiques et use d’une esthétique léchée et sombre rappelant Les revenants. Il en résulte une variation réjouissante et prenante sur ce thème un peu usé.