Disney trop «woke» ? Un média conservateur offrira son propre contenu aux enfants

Le média américain Daily Wire a annoncé mercredi un investissement d’au moins 100 millions de dollars sur trois ans afin de créer du contenu conservateur pour rivaliser avec l’entreprise de divertissement numéro 1 au monde, Disney, jugée trop « woke ».

Le terme anglais se définit par le fait d’être éveillé, conscient et alerte face aux inégalités, comme Le Devoir l’a indiqué dans un article sur la question l’été passé.

Le cofondateur Jeremy Boreing, aussi surnommé « dieu-roi » au sein de son média, a indiqué dans un article paru sur son site à ce sujet que « [les Américains] en ont assez de donner leur argent à des médias “woke” qui veulent endoctriner leurs enfants avec des théories radicales sur la race et le genre. »

C’est pourquoi le Daily Wire verra naître dès l’année prochaine un nouveau volet nommé DW Kids où seront proposées des émissions animées autant qu’en direct et où le contenu LGBTQ + sera absent. Il s’agira d’une plateforme de diffusion accessible aux abonnées du média américain.

Le projet avait été abordé il y a un peu plus d’une semaine dans le podcast du cofondateur du média, l’ultraconservateur Ben Shapiro. Ce dernier avait indiqué que la compagnie Disney, qu’il a jadis aimée, était devenue politique, avec des personnages homosexuels qui allaient même jusqu’à s’embrasser. Disney « était prise en otage par les “wokes” ». Il a alors abordé l’idée d’une contre-programmation pour le bien-être des enfants, sans ajouter de détails.

Photo: Capture d'écran Daily Wire

L’initiative du volet pour enfants devait initialement être dévoilée en novembre 2022, mais les deux hommes ont jugé que la récente prise de position de Disney face à la loi controversée « Don’t say gay » méritait une annonce publique plus rapide.

La législation, passée lundi, interdit désormais l’enseignement de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre aux élèves de la maternelle à la troisième année en Floride.

Pendant le processus d’adoption de la Loi, début mars, le président-directeur général de Disney, Bob Chapeka, a tout d’abord indiqué à ses employés que les histoires de l’entreprise étaient « plus puissantes que n’importe quels gazouillis ou efforts de lobbying ».

Ce mémo, révélé par the Hollywood Reporter, a généré une grande pression de la part des employés qui jugeait cette réponse insuffisante. Le p.-d.g. a finalement condamné la loi et cessé tous dons politiques en Floride, lieu qui abrite le plus grand parc à thème de la société. L’entreprise qui se dit alliée de la communauté LGBTQ + a tout de même été critiquée pour son long silence.

Entre média et société de rasage

Ce n’est pas la première fois que le Daily Wire entre en compétition avec une compagnie aux opinions politiques divergentes. Et selon leurs dires, ce ne sera pas la dernière.

Plus tôt ce mois-ci, Daily Wire a lancé la compagnie de rasage Jeremy’s Razors afin de se venger de la société Harry’s, un ancien annonceur. Cette entreprise a mis fin à sa collaboration avec le Daily Wire lorsque l’un de ses animateurs a tenu des commentaires « inexcusables » sur les personnes LGBTQ +.

En réponse à ce retrait, le Daily Wire a créé sa propre compagnie de rasage au nom de l’un de ses dirigeants. L’une des adresses renvoyant au site de la nouvelle société est « ihateharrys.com ».

Jeremy Boreing a ainsi déclaré mercredi, en lien avec ces deux nouvelles compagnies aux buts distincts : « Nous serons ici à attendre. Nous allons les défier dans le commerce. […] Les Américains attendaient ces alternatives, et nous allons leur donner. »