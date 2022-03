Flou au sujet des artistes russes et biélorusses au Canada

Ottawa continue d’entretenir un flou à propos de la présence d’artistes russes et biélorusses au pays. Le ministre du Patrimoine, Pablo Rodriguez, a envoyé une lettre mardi aux organismes culturels pour les prévenir qu’aucun groupe qui a des projets en collaboration avec la Russie ne recevrait de subvention. Mais ce qui constitue un partenariat ou non avec l’État russe aux yeux du gouvernement fédéral demeure ambigu.

Dans sa missive, dont Le Devoir a obtenu copie, le ministre Rodriguez indique clairement que la mesure concerne les projets canadiens dans lesquels sont impliqués un organisme ou un artiste qui a un lien direct ou indirect avec la Russie. Il en est de même avec la Biélorussie, fidèle alliée du Kremlin dans la guerre en Ukraine. Les tournées d’artistes canadiens dans ces deux pays sont également dans le viseur du ministre du Patrimoine.

Ceci dit, le ministre ne fait aucune mention dans sa lettre des artistes russes et biélorusses qui sont installés ou de passage au pays, mais qui n’ont pas la citoyenneté ou la résidence permanente. Est-ce dire que les organismes culturels canadiens qui embauchent des artistes ayant bénéficié à un moment ou un autre de leur carrière d’une aide de l’un de ces deux États pourraient perdre leur subvention ? Certains l’ont perçu ainsi, du moins.

« [Le gouvernement fédéral] confond le régime Poutine et les artistes. Et il y a là une dérive qui me semble extrêmement dangereuse. Et ça procède d’un raisonnement inquiétant : doit-on croire que les artistes canadiens et québécois qui reçoivent du financement de l’État canadien sont assujettis aux valeurs canadiennes, à la propagande canadienne, au multiculturalisme canadien s’ils veulent de l’argent ? Si c’est non ici, on peut penser que des artistes qui auraient une forme ou une autre de soutien en Russie ne sont pas nécessairement non plus les porteurs de la propagande du régime russe », a réagi jeudi matin le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet.

À sa sortie du conseil des ministres, Pablo Rodriguez a été appelé à préciser sa pensée. « C’est vraiment pas une chasse aux sorcières. C’est simplement qu’il y a des cas évidents où il y a des liens avec l’État russe. […] Les Chœurs de l’Armée rouge, par exemple, ça en serait un, là. Et il y en a bien d’autres aussi où il y a un lien direct avec l’État de Poutine, qui pourrait s’en servir comme instrument de propagande », a-t-il déclaré.

Une approche contestée

Certaines questions restent cependant en suspens.

L’Orchestre symphonique de Montréal (OSM), par exemple, accueillera en avril et en mai prochain le pianiste russe Daniil Trifonov et le violoncelliste biélorusse Ivan Karizna. Questionné à savoir si la présence de ces deux artistes était maintenue malgré la mise en garde du ministre Rodriguez, l’OSM n’a pas répondu à notre demande d’entrevue.

Au début du mois, l’orchestre avait soulevé la controverse en annulant la venue d’un jeune prodige russe de 20 ans, Alexander Malofeev, même si ce dernier n’avait pas de lien clair avec le Kremlin et qu’il avait même désapprouvé la guerre quelques jours auparavant sur les réseaux sociaux.

Le Conseil des arts du Canada (CAC), l’un des plus importants bailleurs de fonds de l’industrie culturelle, venait alors de publier une lettre semblable à celle envoyée mardi par le ministre du Patrimoine. À la différence qu’il était clairement indiqué, dans le cas du CAC, qu’aucun projet avec des artistes russes et biélorusses ne recevrait de financement.

Le directeur du CAC, Simon Brault, avait par la suite nuancé sa position en entrevue au Devoir, expliquant que la mesure ne concernait que les artistes avec des liens évidents avec ces deux États, et non pas ceux qui ne sont pas reliés à ces deux régimes, comme Alexander Malofeev.