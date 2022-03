Québec prolonge son aide pandémique à l’industrie culturelle

Les mesures de soutien de Québec à la diffusion de spectacles et à la production audiovisuelle ont été reconduites jusqu’au 31 mars 2023 par la ministre de la Culture, Nathalie Roy, qui a annoncé vendredi matin un nouvel investissement de 57,5 millions de dollars dans le milieu.

De cette enveloppe, la SODEC recevra 25 millions pour le milieu audiovisuel : ces sommes serviront à défrayer les coûts liés aux mesures sanitaires sur les plateaux. Les 32,5 millions de dollars restants financeront la prolongation des mesures d’aide à la diffusion de spectacles québécois mises en place par la SODEC et le Conseil des arts et des lettres du Québec.

« Ces mesures offriront un filet de sécurité pour stabiliser le secteur et encourager les diffuseurs à prendre certains risques dans leur programmation afin de faire de la place pour la relève, l’audace et les productions de plus grande envergure », fait valoir la ministre Roy dans le communiqué annonçant la nouvelle. Elle devrait annoncer un plan plus détaillé pour « consolider, faire briller et propulser » la culture québécoise « au cours des prochaines semaines », peut-on aussi apprendre dans le document.

« C’est évidemment une bonne nouvelle », dit Julie-Anne Richard, directrice générale de l’association RIDEAU. « [Nous sommes] heureux de cette prévisibilité pour l’année. Nous avons hâte par contre de connaître quelles seront les modalités du programme puisque, en ce moment, toutes les salles fonctionnent avec des jauges maximales. »

Le ministère de la Culture a pour sa part assuré qu’« avec la réouverture des salles de spectacles au maximum de leur capacité, les mesures d’aide ont été revues pour soutenir plus efficacement l’ensemble des domaines artistiques ».