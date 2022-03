Les flâneurs

Portrait de l’artiste en jeune femme

Il y a quelques années, on a adoré The Souvenir, dans lequel Joanna Hogg contait la relation toxique entre une étudiante en cinéma et un bellâtre toxicomane. Le film réunissait à l’écran le duo mère-fille Tilda Swinton et Honor Swinton Byrne, brillante dans le rôle principal. Inexplicablement passé sous le radar, The Souvenir Part II ramène la protagoniste, qui poursuit plus avant ses rêves de cinéma dans le Londres des années 1980. Au cinéma Moderne et en VSD sur la plupart des plateformes, dont iTunes.